Arnaut Danjuma Groeneveld heeft donderdag met een doelpunt in de absolute slotfase een punt gered voor Villarreal in de competitiewedstrijd tegen Cádiz. Door de treffer van de Oranje-international werd het 3-3 in het Estadio de la Cerámica.

De 24-jarige Danjuma begon in de vijfde minuut van de blessuretijd aan een solo aan de linkerkant, waarna hij de bal in de rechterhoek van het doel van Cádiz schoot. Villarreal stond vlak na rust nog met 1-3 achter tegen de nummer zeventien van La Liga.

Voor Danjuma is het alweer zijn vijfde competitiedoelpunt van het seizoen. In de Champions League scoorde de voormalig speler van onder meer NEC en Club Brugge, die afgelopen zomer overstapte van Bournemouth naar Villarreal, ook één keer.

Ondanks zijn sterke start van het seizoen werd Danjuma eerder deze maand aanvankelijk niet door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen voor het Nederlands elftal. Pas na het geblesseerd afhaken van Cody Gakpo kwam de linksbuiten in beeld. Vervolgens scoorde hij één keer als invaller tegen Gibraltar (6-0). Voor de komende interlandperiode zit hij in de voorselectie.

Door het gelijkspel staat Villarreal voorlopig op de twaalfde plaats in La Liga. De ploeg van trainer Unai Emery was nog sterk begonnen aan het seizoen, maar is door een reeks van vijf punten uit de laatste vijf duels afgezakt naar het rechterrijtje.

In Italië nam AC Milan de koppositie in de Serie A over van Napoli door met 1-0 te winnen van Torino. Olivier Giroud maakte het enige doelpunt van de avond, waardoor Milan na tien duels nog ongeslagen is in de competitie en drie punten los staat van de concurrent uit Napels. De club uit Milaan heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan Napoli.