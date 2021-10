Chelsea is dinsdag ontsnapt aan uitschakeling in de achtste finales van de League Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland. De ploeg van trainer Thomas Tuchel was ondanks een assist van Hakim Ziyech pas na strafschoppen te sterk voor Southampton, nadat het na negentig minuten in 1-1 was geëindigd.

Kai Havertz had op aangeven van Ziyech de score geopend op Stamford Bridge, waar Chelsea in een B-team aantrad. De Duitse aanvaller kopte binnen uit een hoekschop van de voormalig speler van Ajax, die voor het eerst in bijna een maand tijd in de basis mocht beginnen en na 67 minuten weer werd gewisseld.

De assist tegen Southampton betekende voor Ziyech een einde aan een lange droogte aan assists en doelpunten. In het duel met Villarreal om de Europese supercup op 11 augustus was hij voor het laatst bij een doelpunt van Chelsea betrokken. Toen maakte hij het openingsdoelpunt.

Vlak na rust bracht Southampton door een blunder van doelman Kepa Arrizabalaga de stand in evenwicht tegen de koploper van de Premier League. De Spaanse keeper zat mis bij een schot van Kyle Walker-Peters in de korte hoek, waarna Che Adams niet kon missen voor een leeg doel: 1-1. Omdat er daarna niet meer gescoord werd, volgden er strafschoppen.

In de beslissende reeks tussen nemer en keeper maakte Southampton de eerste fout, maar de inzet van Chelsea-spelmaker Mason Mount werd vervolgens gered door Southampton-keeper Fraser Forster. Toen ook Will Smallbone miste voor Southampton, was het gedaan in Londen.

Elders in de Engelse hoofdstad wist Arsenal zich wel eenvoudig te plaatsen voor de kwartfinales van de League Cup. De ploeg van manager Mikel Arteta, die al ruim twee maanden ongeslagen is, was met 2-0 te sterk voor Leeds United. Bij de bezoekers was Pascal Struijk basisspeler en viel Crysencio Summerville in de 70e minuut in.