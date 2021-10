De Oranjevrouwen waren bijzonder kritisch na de moeizame zege op Belarus in de WK-kwalificatiereeks. De ploeg van bondscoach Mark Parsons brak dinsdag pas in de 71e minuut de ban in Minsk en won uiteindelijk met 0-2 van de nummer 53 van de wereldranglijst.

"Het was niet onze beste wedstrijd", zei Lieke Martens, de maker van de openingstreffer, na afloop tegen de NOS. "De kwaliteit aan de bal moet omhoog. We moeten veel meer van elkaar eisen. Het is goed dat we geduld blijven houden, blijven creëren en dan valt-ie wel. Maar je moet niet met een tevreden gevoel terugkijken op deze wedstrijd."

De Oranjevrouwen maakten vooral in de eerste helft een apathische indruk in Minsk en wisten amper gevaarlijk te worden tegen Belarus, dat zich nog nooit wist te plaatsen voor een groot toernooi. Pas twintig minuten voor tijd zorgde Martens met een fraaie uithaal voor de openingstreffer, waarna Daniëlle van de Donk vier minuten later de 0-2 binnenkopte.

"De energie die aan het begin van de wedstrijd geleverd werd, was veel te weinig", aldus Martens. "Duels werden verloren, ballen werden niet goed ingespeeld. Wij kunnen veel beter. Gelukkig kwam er na de goal meer energie. Dat was goed om te zien."

Martens wilde de stroeve avond in Minsk niet gooien op de afwezigheid van Vivianne Miedema. De topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen kreeg rust en ontbrak tegen Belarus. "Ze is een speler met heel veel kwaliteiten, maar we hebben ook spelers die het verder kunnen invullen."

Daniëlle van de Donk, die hier de 0-2 binnenkopt, was ook niet te spreken over het spel van de Oranjevrouwen.

Van de Donk: 'Bijna niks ging makkelijk'

Ook Van de Donk zag dat de Oranjevrouwen het zwaar hadden tegen de nummer 53 van de wereldranglijst. "Bijna niks ging makkelijk. Het was heel slordig, het ging een beetje langzaam", zei de maker van de beslissende 0-2 tegen de NOS.

"We maakten het ze heel makkelijk. We hadden best goede aanvallen, maar dan was het niet goed in de eindfase of kwam de voorzet niet bij de juiste persoon op de juiste plek. We hebben weer genoeg om aan te werken."

Van de Donk was een van de weinige spelers bij de Oranjevrouwen die haar niveau haalde. "Maar ik weet wel dat ik beter kan dan dit. Ik wilde de juiste energie meebrengen, het team meenemen. Ik vind wel dat dat redelijk is gebeurd."