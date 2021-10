FC Dordrecht heeft zich dinsdag geblameerd in de eerste ronde van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie verloor met 3-0 van amateurclub Spakenburg. DVS'33 uit Ermelo stuntte door FC Eindhoven uit te schakelen (2-1) en Telstar ontsnapte na verlenging tegen Kozakken Boys.

De 3-0-eindstand bij Spakenburg-FC Dordrecht stond bij rust op al op het scorebord. Ravelino Junte, Yannick Zeeman en Frank Schilder scoorden op Sportpark De Westmaat.

FC Dordrecht kwam afgelopen vrijdag in het competitieduel met FC Den Bosch in de tweede helft nog terug van een 0-3-achterstand (3-3), maar een comeback zat er dinsdag niet in tegen Spakenburg, ondanks vier wissels in de rust.

Spakenburg, dat gecoacht wordt door Eric Meijers, is na negen wedstrijden de nummer vijftien van de Tweede Divisie, het hoogste niveau in het amateurvoetbal.

FC Dordrecht blameerde zich in Spakenburg FC Dordrecht blameerde zich in Spakenburg Foto: Pro Shots

Roemeon plaag voor FC Eindhoven

Benjamin Roemeon was de grote man bij DVS'33-FC Eindhoven (2-1). De 28-jarige aanvaller van de thuisclub, die de jeugd van Vitesse doorliep, scoorde aan het begin van de eerste en aan het begin van de tweede helft. De tegentreffer van FC Eindhoven-aanvaller Jasper Dahlhaus viel pas in de 96e minuut.

DVS'33 staat zesde in de Derde Divisie Zaterdag. FC Eindhoven is de nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie.

Tweede Divisionist Kozakken Boys bezorgde Telstar een zware avond op Sportpark De Zwaaier in Werkendam. Na een rake strafschop van Sven van Doorn leek de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie op weg naar een zege in de reguliere speeltijd, maar in de derde minuut van de extra tijd maakte Sven van Ingen 1-1 namens Kozakken Boys.

Door een goal van Tom Overtoom in de 114e minuut kwam het toch nog goed voor Telstar, dat de laatste minuten met tien man speelde. Routinier Glynor Plet kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood.

DVS'33 zorgde voor feest in Ermelo. DVS'33 zorgde voor feest in Ermelo. Foto: Pro Shots

ADO Den Haag en MVV maken geen fout

Derdedivisionist ACV kon niet stunten tegen MVV Maastricht. De nummer veertien van de Keuken Kampioen Divisie won door drie treffers van Mart Remans met 0-3 op het Catawiki Sportpark in Assen.

ADO Den Haag nam pas in het laatste kwartier afstand van Sparta Nijkerk: 0-2. Thomas Verheydt en Evan Rottier maakten de goals tegen de koploper van de Derde Divisie Zaterdag.

Uitslagen eerste ronde TOTO KNVB Beker SteDoCO-FC Utrecht: 0-5

Roda JC-FC Den Bosch: 2-1

FC Volendam-FC Emmen: 0-3

ACV-MVV Maastricht: 0-3

PEC Zwolle-De Graafschap: 4-1

Kozakken Boys-Telstar: 1-2

DVS'33-FC Eindhoven: 2-1

Spakenburg-FC Dordrecht: 3-0

ASWH-Heracles Almelo: 1-3

Sparta Nijkerk-ADO Den Haag: 0-2

Bekijk de uitslagen en het programma van het TOTO KNVB Beker-toernooi