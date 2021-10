De Oranjevrouwen hebben dinsdag in de WK-kwalificatie een moeizame zege op Belarus geboekt. Na een 0-0-ruststand in Minsk won de ploeg van bondscoach Mark Parsons met 0-2 van de nummer 53 van de wereldranglijst.

Oranje speelde een slechte wedstrijd en creëerde in de eerste helft slechts één kans. In de tweede helft werd het iets beter, al moest lang gevreesd worden voor een misstap.

Het was Lieke Martens die in de 71e minuut de ban voor Nederland brak in het Dynamo Stadium, waarna Daniëlle van de Donk vier minuten later de 0-2-eindstand op het scorebord kopte.

Door de magere overwinning zet Nederland weer een stapje richting het WK over twee jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Met tien punten uit vier wedstrijden gaat Oranje soeverein aan de leiding in groep C. Alleen de poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK en de nummer twee gaat de play-offs in. De volgende kwalificatiewedstrijd van Oranje is 26 november uit tegen Tsjechië.

Stand WK-kwalificatiegroep C 1. Nederland 4-10 (+12)

2. IJsland 3-6 (+7)

3. Tsjechië 3-4 (+4)

4. Belarus 2-3 (+1)

5. Cyprus 4-0 (-24)

De basisopstelling van de Oranjevrouwen. De basisopstelling van de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

Roord vervangt Miedema in de spits

Zonder Vivianne Miedema, die rust kreeg en niet naar Minsk was afgereisd, hadden de Oranjevrouwen moeite om tot kansen te komen tegen Belarus. Sterker, de regerend Europees kampioen dwong in de eerste helft slechts één mogelijkheid af en die werd door Martens in de 44e minuut wild over geschoten.

Gelegenheidsspits Jill Roord werd niet bereikt. De ploeg van Parsons speelde in een te laag tempo en was slordig in de passing.

Vanwege de belabberde eerste helft besloot Parsons te wisselen. Victoria Pelova, die voor het eerst in de basis stond, ging eruit en met Joëlle Smits kwam er toch nog een echte spits in de ploeg. Roord zakte terug naar het middenveld.

Lieke Martens schiet de 0-1 op het scorebord. Lieke Martens schiet de 0-1 op het scorebord. Foto: Getty Images

Smits brengt energie bij Oranje

Met Smits, die afgelopen zomer PSV verruilde voor VfL Wolfsburg, kwam er meer energie in het spel van Oranje. In de 48e minuut joeg de 21-jarige invaller goed door en werd de bal tegen haar aan geschoten, waardoor het bijna 0-1 werd.

Toch bleef het bij vlagen abominabel wat Nederland liet zien en moest het zelfs oppassen dat Belarus niet scoorde. Spits Karyna Alkhovik had de bal voor het inkoppen, omdat Stafanie van der Gragt niet bij de les was. Keeper Sari van Veenendaal voorkwam een tegentreffer.

Zo moest Oranje vrezen voor puntenverlies, tot Martens de bal in de 71e minuut op de rand van het strafschopgebied kreeg van Merel van Dongen. De vleugelaanvaller kapte een tegenstander uit en schoot fraai binnen: 1-0.

De opluchting was groot bij Oranje en vier minuten later was de wedstrijd beslist. Smits gaf voor en Daniëlle van de Donk kopte bij de eerste paal vallend binnen (0-2). Het was de beloning voor de dertigjarige speelster van Olympique Lyon, die als een van de weinige Oranjevrouwen een voldoende haalde. Het was meteen ook de beslissing van een zwakke wedstrijd van Nederland, die wel genoeg was voor drie punten.