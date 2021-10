De Engelse voetbalsters hebben dinsdag in de WK-kwalificatie met 0-10 gewonnen van Letland. Het was al de tweede keer in vier duels onder bondscoach Sarina Wiegman dat de 'The Lionesses' de dubbele cijfers haalden.

Letland staat slechts op de 102e plek van de FIFA-ranglijst en dus was een monsterzege van Engeland wel verwacht. De ploeg van Wiegman stond bij rust op een 0-4-voorsprong in Liepaja en liep in de tweede helft uit naar 0-10. De laatste drie treffers vielen tussen tussen de 79e en de 82e minuut.

De 22-jarige Manchester United-middenvelder Ella Toone maakte een hattrick in haar zesde interland. De overige treffers kwamen op naam van Rachel Daly (2), Ellen White, Millie Bright, Beth Mead, Leah Williamson en Georgia Stanway.

Wiegman stapte na de Olympische Spelen van afgelopen zomer over van Oranje naar Engeland. In de eerste wedstrijd van de Nederlandse trainer wonnen de Engelse vrouwen met 8-0 van Noord-Macedonië. Daarna volgden een 0-10-zege op Luxemburg en een 4-0-overwinning op Noord-Ierland.

Na vier WK-kwalificatieduels is Engeland afgetekend koploper in groep D met twaalf punten en een doelsaldo van +32.