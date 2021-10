NAC Breda heeft dinsdag de tweede ronde van het TOTO KNVB Beker-toernooi bereikt door na strafschoppen te winnen van VVV-Venlo. Heracles Almelo kwam met de schrik vrij tegen amateurclub ASWH (1-3), PEC Zwolle boekte tegen De Graafschap de tweede zege van het seizoen (4-1) en FC Utrecht kende geen problemen met SteDoCo (0-5).

VVV-linksback Yannick Leliendal opende in de 33e minuut de score tegen NAC met een schitterende uithaal in de kruising. Na de 0-1 kregen beide ploegen een flink aantal kansen in de vermakelijke wedstrijd, maar pas één minuut voor tijd viel een tweede treffer. NAC-invaller Thom Haye forceerde een verlenging met een prachtig afstandsschot.

In de dertig extra minuten werd er niet gescoord, waardoor een strafschoppenserie noodzakelijk was. Daarin groeide keeper en aanvoerder Nick Olij uit tot de held van NAC door de penalty's van Brian Koglin en Kees de Boer te stoppen: 4-2.

In Hendrik-Ido-Ambacht leek even een stunt in de maak toen tweededivisionist ASWH in de 56e minuut door een treffer van Luuk Admiraal op 1-1 kwam tegen Heracles.

Drie minuten voor tijd was het sprookje van ASWH voorbij toen Peter Verhoeve een voorzet verlengde tot in zijn eigen goal. Rai Vloet maakte in de blessuretijd nog zijn tweede doelpunt van de avond (1-3).

Heracles Almelo voorkwam op het nippertje een verlenging. Heracles Almelo voorkwam op het nippertje een verlenging. Foto: Pro Shots

PEC Zwolle boekt tweede zege van seizoen

PEC Zwolle heeft in tien Eredivisie-duels dit seizoen pas vier keer gescoord. De ploeg van trainer Art Langeler maakte er dinsdag in het bekerduel met De Graafschap ook vier.

Yuta Nakayama opende vlak voor rust de score in Zwolle. Mustafa Saymak en Dean Huiberts tilden de score in het eerste kwartier van de tweede helft naar 3-0, waarna De Graafschap-aanvaller Joey Konings het nog even spannend maakte. Leandro Fernandes bepaalde de eindstand in de blessuretijd op 4-1.

PEC Zwolle boekte afgelopen weekend pas de eerste zege van het seizoen in de Eredivisie door thuis te winnen van Heracles Almelo (1-0).

PEC Zwolle boekte de tweede zege van het seizoen PEC Zwolle boekte de tweede zege van het seizoen Foto: Pro Shots

FC Utrecht simpel naar tweede ronde

FC Utrecht scoorde vijf keer tegen derdedivisionist SteDoCo. Remco Balk maakte in de zeventiende minuut de 0-1 en aan het einde van de eerste helft tekende Othmane Boussaid voor de 0-2 in Hoornaar.

Vlak na rust kreeg SteDoCo een enorme mogelijkheid om het toch weer spannend te maken, maar Vincent Verheul schoof de bal oog-in-oog met FC Utrecht-keeper Maarten Paes naast. Door doelpunten van Adam Maher (54e minuut), Moussa Sylla (79e minuut) en Sander van de Streek (90e minuut) liep de Eredivisionist vervolgens uit naar een mooie uitslag.

FC Volendam, koploper in de Keuken Kampioen Divisie, verloor thuis van Emmen (0-3). Rui Mendes (2) en Jasin-Amin Assehnoun maakten de doelpunten. Roda JC schakelde FC Den Bosch uit (2-1).

Uitslagen eerste ronde TOTO KNVB Beker SteDoCO-FC Utrecht: 0-5

Roda JC-FC Den Bosch: 2-1

FC Volendam-FC Emmen: 0-3

ACV-MVV Maastricht: 0-3

PEC Zwolle-De Graafschap: 4-1

Kozakken Boys-Telstar: 1-2

DVS'33-FC Eindhoven: 2-1

Spakenburg-FC Dordrecht: 3-0

ASWH-Heracles Almelo: 1-3

Sparta Nijkerk-ADO Den Haag: 0-2

NAC Breda-VVV-Venlo (1-1, 4-2 na penalty's)

Bekijk de uitslagen en het programma van het TOTO KNVB Beker-toernooi