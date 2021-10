FC Utrecht heeft dinsdagavond zonder problemen de tweede ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi bereikt. De ploeg van trainer René Hake won met 0-5 op bezoek bij de amateurs van SteDeCo, die uitkomen in de Derde Divisie.

FC Utrecht speelde in een sterke opstelling, al kreeg Remco Balk de kans in de spits. De twintigjarige aanvaller maakte in de zeventiende minuut de 0-1 en aan het einde van de eerste helft tekende Othmane Boussaid voor de 0-2 in Hoornaar.

Vlak na rust kreeg SteDeCo een enorme kans om het toch weer spannend te maken, maar Vincent Verheul schoof de bal oog-in-oog met FC Utrecht-keeper Maarten Paes naast.

Door doelpunten van Adam Maher (54e minuut), Moussa Sylla (79e minuut) en Sander van de Streek (90e minuut) liep de Eredivisionist vervolgens uit naar een mooie uitslag.

FC Utrecht is de beste club van het afgelopen Eredvisie-seizoen die in actie komt in de eerst ronde van het bekertoernooi. Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse stromen in de tweede ronde pas in, omdat zij rust krijgen vanwege Europese verplichtingen.