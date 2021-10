7' Zoals gezegd zijn de Oranjevrouwen niet al te best begonnen in Minsk en dat is ook te zien bij deze actie van de thuisploeg. Stefanie van der Gragt moet met een late ingreep een gevaarlijke voorzet vanaf de rechterkant onschadelijk maken. Belarus is geen onaardige tegenstander, ook al doet de lage plek op de wereldranglijst anders vermoeden.