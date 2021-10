Jill Roord staat dinsdag opgesteld als spits van de Oranjevrouwen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. De speelster van VfL Wolfsburg neemt de plaats in van Vivianne Miedema, die vanwege haar drukke schema rust krijgt van bondscoach Mark Parsons en in de wedstrijdselectie ontbreekt.

Opstelling Belarus Voskobovich; Kazakevich, Novikova, Kozyupa, Bohdan; Linnik, Sas, Pilipenko; Shlapakova, Alkhovik, Shuppo

Opstelling Oranjevrouwen Van Veenendaal; Folkertsma, Van der Gragt, Nouwen, Van Dongen; Groenen, Pelova, Spitse; Van de Donk, Roord, Martens.

De 24-jarige Roord speelde in de afgelopen interlands als rechtsbuiten, terwijl ze van origine een middenvelder is. Afgelopen vrijdag maakte ze tegen Cyprus haar eerste hattrick voor de Oranjevrouwen (0-8-zege). Daniëlle van de Donk vervangt Roord als rechtsbuiten.

De keuze voor Roord als spits is opvallend, omdat Parsons met Joëlle Smits over een pure spits beschikt. De aanvaller van VfL Wolfsburg moet genoegen nemen met een plaats op de bank, net als rechtsbuiten Shanice van de Sanden.

Victoria Pelova lost Van de Donk af als aanvallende middenvelder. Voor de speler van Ajax is het haar basisdebuut bij de Oranjevrouwen. Tot dusver kwam ze tot zeventien interlands, waarin ze twee keer trefzeker was.

Merel van Dongen krijgt van bondscoach Parsons de voorkeur boven Dominique Janssen als linksachter. Het is voor het eerst dat de verdediger van Atlético Madrid een basisplaats krijgt van de Engelse coach. Tot dusver was ze uitsluitend bankzitter.

Opstelling blijft verder intact

Verder heeft bondscoach Parsons zijn opstelling intact gelaten in vergelijking met de WK-kwalificatiewedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Cyprus (0-8-zege). Dat betekent dat Sisca Folkertsma opnieuw de rechtsachter is.

De achterhoede bestaat verder uit Stefanie van der Gragt en Aniek Nouwen. Jackie Groenen en Sherida Spitse bezetten naast Pelova het middenveld, terwijl Lieke Martens opnieuw de linksbuiten is. Aanvoerder Sari van Veenendaal staat onder de lat.

Belarus-Nederland begint dinsdag om 20.00 uur in Minsk en is de vierde wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023, dat in Australië en Nieuw-Zeeland gehouden wordt. Nederland is met zeven punten uit drie duels koploper in de poule. Belarus heeft pas één wedstrijd gespeeld. Vorige maand werd met 4-1 gewonnen van hekkensluiter Cyprus.