KNVB-beker ·

Aftrap van 20.00 uur-duels!



Op maar liefst negen velden is de bal gaan rollen. De drie wedstrijden tussen profclubs houden we extra in de gaten: FC Volendam-FC Emmen, PEC Zwolle-De Graafschap en Roda JC-FC Den Bosch. Eredivisionist Heracles speelt neemt het in Hendrik-Ido-Ambacht op tegen ASWH.