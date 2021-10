VfL Wolfsburg heeft twee dagen na het ontslag van Mark van Bommel een nieuwe trainer gevonden. Florian Kohfeldt neemt het roer over van de Nederlander, die zondag moest vertrekken vanwege de slechte resultaten.

De 39-jarige Kohfeldt heeft een contract tot medio 2023 getekend bij VfL Wolfsburg. De Duitser zat zonder club nadat hij afgelopen seizoen één speelronde voor het einde werd ontslagen bij Werder Bremen. Bij de club uit de havenstad, die onder diens opvolger Thomas Schaaf degradeerde naar de Tweede Bundesliga, was hij 3,5 jaar werkzaam.

"We hebben in de afgelopen uren veel gesprekken gevoerd en een selectie gemaakt van de mogelijke kandidaten", aldus technisch directeur Marcel Schäfer. "We zijn blij dat we een akkoord hebben kunnen bereiken met Florian Kohfeldt en zijn ervan overtuigd dat hij zich kan identificeren met onze visie en dat we met hem de weg naar boven vinden."

Kohfeldt staat donderdag voor het eerst op het trainingsveld bij VfL Wolfsburg en zal zaterdag debuteren in de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen (15.30 uur). Bij de Duitse club staat Wout Weghorst onder contract.

Mark van Bommel werd afgelopen zondag ontslagen als trainer van VfL Wolfsburg. Foto: Getty Images

Van Bommel kreeg na ruim drie maanden ontslag

Van Bommel kreeg zondag na de 0-2-nederlaag tegen SC Freiburg te horen dat hij moest vertrekken bij VfL Wolfsburg. Het was voor de Volkswagenclub alweer de achtste officiële wedstrijd op rij waarin niet gewonnen werd. Van Bommel was op 1 juli begonnen bij de nummer vier van het vorige Bundesliga-seizoen.

In navolging van Van Bommel werden ook assistent Kevin Hofland en videoanalist Alex Abresch ontslagen door VfL Wolfsburg. Vincent Heilmann, de tweede assistent, mocht wel blijven in Wolfsburg en zal ook deel uitmaken van de technische staf van Kohfeldt.

Na de vierde achtereenvolgende nederlaag bezet VfL Wolfsburg momenteel de negende plaats in de Bundesliga. In de Champions League is de Bundesliga-club in een poule met Red Bull Salzburg, Sevilla en Lille OSC hekkensluiter met slechts twee punten uit de eerste drie duels.

