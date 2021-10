De Oranjevrouwen gaan donderdagavond de koker in voor de loting van het EK 2022 in Engeland. Titelverdediger Nederland zit in pot 1 en ontloopt daardoor de sterkste landen.

Potindeling EK-loting Pot 1: Engeland, Nederland, Duitsland en Frankrijk

Pot 2: Zweden, Spanje, Noorwegen en Italië

Pot 3: Denemarken, België, Zwitserland en Oostenrijk

Pot 4: IJsland, Rusland, Finland en Noord-Ierland

De ploeg van bondscoach Mark Parsons kan in de groepsfase niet gekoppeld worden aan gastland Engeland, achtvoudig Europees kampioen Duitsland en Frankrijk. Engeland haalde twee jaar geleden nog de halve finales op het WK, terwijl de Duitse vrouwen hoger dan Oranje staan op de FIFA-ranglijst: derde om vierde. Frankrijk is de mondiale nummer vijf en Engeland staat achtste.

In pot 2 is Zweden het sterkste land dat Nederland kan treffen. De Zweedse vrouwen zijn achter koploper de Verenigde Staten het beste land op de FIFA-ranking en pakten afgelopen zomer olympisch goud op de Spelen in Tokio. De andere landen in de groep ontlopen elkaar qua ranking niet veel. Spanje staat tiende, Noorwegen twaalfde en Italië veertiende.

Noorwegen is tweevoudig Europees kampioen (1987 en 1993) en werd in 1995 wereldkampioen, maar in de recente historie van het vrouwenvoetbal presteert het Scandinavische land minder goed. Spanje is de laatste jaren juist in opkomst en bovendien een angstgegner van Oranje. De laatste twee confrontaties met de Spaanse vrouwen werden door Nederland verloren (2-0 in 2019 en 1-0 in 2021).

In 2017 werden de Oranjevrouwen Europees kampioen. In 2017 werden de Oranjevrouwen Europees kampioen. Foto: Getty Images

Noord-Ierland op papier zwakste land van EK

In pot 3 is Denemarken qua ranking het sterkste land. De Deense vrouwen staan vijftiende en waren in 2017 nog tegenstander van Oranje in de EK-finale in Enschede. België staat 19e, Zwitserland 20e en Oostenrijk 21e.

Het op papier zwakste land van het EK zit uiteraard in pot 4 en dat is Noord-Ierland, de nummer 48 van de FIFA-ranglijst. De laatste twee keer dat Oranje tegen de Noord-Ierse vrouwen speelde was in 2018 en toen werd het 0-5 en 7-0.

IJsland, nummer 16 van de FIFA-ranking, is het hoogst genoteerde land in pot 4, gevolgd door Rusland (24) en Finland (25). IJsland zit momenteel in de groep bij Oranje in de WK-kwalificatie. Vorige maand won de ploeg van Parsons met 0-2 in Reykjavik.

De loting voor het EK start donderdag om 18.00 uur in Manchester. Het toernooi begint 6 juli en de finale is 31 juli op Wembley.