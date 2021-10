Henk Veerman keert woensdag terug in de basis van sc Heerenveen voor de KNVB-bekerwedstrijd tegen de amateurs van AFC. De clubtopscorer, die afgelopen zaterdag nog gepasseerd werd voor het duel met FC Utrecht, mag na een verzoeningsgesprek met trainer Johnny Jansen weer starten bij de Friezen.

"We hebben samen een aantal beelden bekeken en besproken wat we van hem verwachten", zei Jansen dinsdag tijdens zijn perspraatje. "Het was een goed gesprek over de inhoud van het voetballen."

De dertigjarige Veerman moest zaterdag tegen FC Utrecht op de bank beginnen omdat hij volgens Jansen te weinig laat zien. De reservebeurt van de Volendammer was verrassend, omdat hij met vijf doelpunten clubtopscorer van de Friezen is.

Veerman was er niet over te spreken. "Sorry dat ik het zeg, maar het is gewoon kut dat je niet speelt en hoort dat je te weinig doet", zei hij tegen ESPN. "Het is enorm zuur. Het mag duidelijk zijn dat ik er niet blij mee ben."

Veerman viel een kwartier voor tijd in tegen FC Utrecht, maar kon niet voorkomen dat Heerenveen de vierde nederlaag in de laatste vijf competitiewedstrijden leed. Daardoor zijn de Friezen afgezakt naar de negende plaats in de Eredivisie.

Sc Heerenveen speelt woensdag in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker tegen AFC, dat uitkomt in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau. Het duel op sportpark Goed Genoeg begint om 20.00 uur.