Feyenoord heeft dinsdag vuurrode jaarcijfers gepresenteerd. De Rotterdamse club leed in het boekjaar 2020/2021 vooral door een negatief transferresultaat, maar ook vanwege de coronapandemie een nettoverlies van 17 miljoen euro.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Door het verlies is het eigen vermogen van Feyenoord geslonken tot circa 1,5 miljoen euro. Het transferresultaat was 13 miljoen euro negatief en daar kwam nog een operationeel verlies van 4 miljoen euro bij.

Het nettoverlies van Feyenoord is een stuk groter dan vorig boekjaar, toen de club een verlies van 6,7 miljoen euro leed. Destijds had Feyenoord een negatief transferresultaat van 8,8 miljoen euro.

De transfers van Steven Berghuis (voor 5,5 miljoen euro naar Ajax) , Wouter Burger (voor 700.000 euro naar FC Basel) en Ridgeciano Haps (voor 500.00 euro naar Venezia) werden na de balansdatum afgerond, waardoor deze cijfers niet zijn opgenomen in het boekjaar 2020/2021.

"Net als voorgaande jaren worden de cijfers bij Feyenoord sterk beïnvloed door een negatief transferresultaat. De club realiseert zich dat met name op dit terrein de komende jaren progressie dient te worden geboekt", schrijft Feyenoord op de eigen site.

"Derhalve is na een sportief teleurstellend verlopen seizoen afgelopen zomer zwaar ingezet op het openbreken en verlengen van contracten van jeugdige, veelal zelf opgeleide spelers. Dit met het doel deze, onder leiding van een nieuwe staf, verder te ontwikkelen en na enkele jaren in Feyenoord 1 uiteindelijk voor een goede prijs door te verkopen aan buitenlandse clubs."

Steven Berghuis verkaste deze zomer voor ruim 5 miljoen euro van Feyenoord naar Ajax. Steven Berghuis verkaste deze zomer voor ruim 5 miljoen euro van Feyenoord naar Ajax. Foto: Pro Shots

Feyenoord kan schade door coronapandemie enigszins beperken

Feyenoord had financieel gezien ook te lijden onder de coronapandemie. De club leed een omzetverlies van 26 miljoen euro, maar dankzij steun van de Rijksoverheid, kostenbesparingen (inclusief een loonoffer van al het personeel) en het afzien van restitutie door supporters en zakelijke relaties kon de schade nog behoorlijk worden beperkt. Deze drie posten leverden individueel circa 8 miljoen euro op, zodat het uiteindelijke verlies als gevolg van de pandemie 2 miljoen euro bedraagt.

"Dit zijn geen cijfers die je graag presenteert, maar ze zijn de onvermijdelijke weerslag van een zwaar jaar onder zeer uitzonderlijke omstandigheden", aldus financieel directeur Pieter Smorenburg.

Feyenoord is lang niet de enige Eredivisie-club die rode cijfers over het afgelopen boekjaar heeft gepresenteerd. PSV leed een nettoverlies van 23,2 miljoen euro, Ajax had een negatief resultaat van 8 miljoen euro en AZ leed een nettoverlies van 800.000 euro.