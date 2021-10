Ronald Koeman wil er niet te veel aandacht aan geven dat hij zondag na de verloren Clásico tegen Real Madrid (1-2) werd belaagd door een groep FC Barcelona-supporters op het moment dat hij wegreed bij het stadion. De coach van de Catalaanse topclub baalt wel van het incident.

Koeman werd in zijn auto opgehouden door tientallen boze fans, waarbij zijn auto bespuugd en beschadigd werd. FC Barcelona nam nog dezelfde avond afstand van het wangedrag.

"Ik denk niet dat er echt een oplossing voor is. Wat mij betreft is het vooral een maatschappelijk probleem, het gebeurt niet alleen hier. Het is een kwestie van opvoeding. Deze mensen hebben geen normen en waarden", zei Koeman toen hij dinsdag naar het incident werd gevraagd.

"We moeten er niet te veel aandacht aan geven. En het lijkt nu net of het alleen bij mij gebeurde, maar het was bij meer spelers en hun families zo. Zelfs Carles Puyol had ermee te maken. De club weet dat dit niet kan en moet er iets op verzinnen."

34 Barcelona-fans belagen auto Koeman na verlies tegen Real Madrid

'Ik wil vooral genieten'

Voor de 58-jarige Koeman, die al langer onder vuur ligt bij het wisselvallige Barcelona, is het incident met de supporters in ieder geval geen reden om op te stappen.

"Ik vind het natuurlijk niet leuk en heb liever applaus. Maar mensen die verder kijken dan alleen het resultaat tegen Real, weten dat er ook veel positieve dingen zijn", aldus de oud-bondscoach van Oranje.

"Ik ben daar ervaren genoeg voor. Ik wil vooral proberen te genieten, zo lang mogelijk. Of dat nu acht jaar, één jaar of drie maanden is. Ik denk dat het belangrijk is dat ik als oud-speler van de club weet hoe het er hier aan toe gaat."

Barcelona staat negende en gaat woensdagavond op bezoek bij nummer zeven Rayo Vallecano (aftrap: 19.00 uur). Koeman kan nog niet beschikken over Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé, Pedri en Ronald Araújo, die allemaal geblesseerd zijn.

