SC Cambuur mag donderdag tot ergernis van de club geen supporters meenemen naar Amsterdam voor het bekerduel met de amateurs van Ajax. Volgens burgemeester Joyce Langenacker van de gemeente Ouder-Amstel is de infrastructuur van sportpark De Toekomst niet geschikt voor risicowedstrijden.

"Tijdens het vooroverleg tussen SC Cambuur en Ajax op 7 oktober is medegedeeld dat de politie Amsterdam een negatief advies heeft gegeven aan de burgemeester van Ouderkerk aan de Amstel over het meenemen van supporters", schrijft Cambuur dinsdag in een verklaring.

"De onderbouwing die hiervoor werd gegeven is dat de infrastructuur van De Toekomst zich niet leent voor risicowedstrijden, opgeteld bij negatieve ervaringen uit het recente verleden. Wat ons betreft een hele dunne argumentatie, helemaal gezien het feit dat we de afgelopen seizoenen zonder enige problemen te gast zijn geweest bij Jong Ajax op sportpark De Toekomst."

Cambuur heeft de bezwaren voor het besluit bij de gemeente kenbaar gemaakt, maar een reactie bleef volgens de Friese club uit. "Tot gistermiddag laat, waardoor er nu geen tijd meer is om met elkaar in gesprek te gaan en tot een constructieve oplossing te komen."

Om solidair te zijn met de supporters reist er donderdag "een minimale delegatie" van Cambuur af naar Amsterdam. De aftrap op De Toekomst is donderdag om 18.45 uur.

