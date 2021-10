Walter Smith is dinsdag op 73-jarige leeftijd overleden. De Schot gold als clubicoon van Rangers FC en was enkele jaren bondscoach van zijn land.

Smith verwierf een heldenstatus bij Rangers door de club in de jaren negentig als manager naar zeven kampioenschappen op rij te loodsen. Hij pakte in totaal 21 prijzen met de aartsrivaal van Celtic.

In totaal was Smith elf jaar lang manager van Rangers, verdeeld over twee periodes: 1991-1998 en 2007-2011. Hij had op Ibrox onder anderen de Nederlanders Giovanni van Bronckhorst, Peter van Vossen, Pieter Huistra en Theo Snelders onder zijn hoede.

Tussen zijn twee Rangers-periodes door was Smith manager van Everton, werkte hij kort als assistent van Sir Alex Ferguson bij Manchester United en ging hij aan de slag als bondscoach van Schotland. Hij slaagde er met zijn land niet in om een eindtoernooi te halen.

Naast naar de landstitels in 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2009, 2010 en 2011 loodste Smith Rangers in 2008 ook naar de finale van de UEFA Cup, waarin het FC Zenit van trainer Dick Advocaat met 2-0 te sterk was.