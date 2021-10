Ajax heeft dinsdag een akkoord bereikt met de gemeente Amsterdam over een uitbreiding van trainingscomplex De Toekomst. Op het vernieuwde sportpark moeten onder meer nieuwe trainingsvelden en een ministadion verrijzen.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Dankzij het akkoord krijgt Ajax uiterlijk in 2026 de beschikking over parkeerterrein P2, dat naast De Toekomst ligt. Het is de bedoeling dat Jong Ajax en Ajax Vrouwen hun thuiswedstrijden in het ministadion gaan spelen.

"Ons doel is structureel aanhaken bij de Europese top en onze jeugdopleiding en de doorstroming van jeugd naar het eerste elftal speelt daar een belangrijke rol in. Daarnaast groeit ook het vrouwenvoetbal en die ontwikkeling zal zich doorzetten", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax.

"Het ministadion dat we op P2 willen realiseren biedt een passend podium voor de Ajax Vrouwen, Jong Ajax, de internationale wedstrijden van onze jeugd en sommige duels van ons eerste elftal."

Ajax heeft al langer plannen om De Toekomst te vernieuwen en uit te breiden. Onlangs meldde de 35-voudig landskampioen in het jaarverslag dat in het najaar van 2022 begonnen moet worden met de eerste werkzaamheden.

Het eerste elftal van Ajax traint al jaren op De Toekomst. Trainingsvelden naast de Johan Cruijff ArenA werden in 2009 ingeruild voor het complex dat op loopafstand van het stadion ligt.