Ole Gunnar Solskjaer lijkt ondanks eerdere berichtgeving over een mogelijk ontslag toch aan te blijven als Manchester United-manager. De wisselvallig presterende club zou vooralsnog geen reden zien om de Noor aan de kant te zetten.

Meerdere Britse media suggereerden dinsdagochtend dat het ontslag van Solskjaer een kwestie van tijd zou zijn, maar het doorgaans betrouwbare Sky Sports en The Athletic melden nu dat hij voorlopig mag blijven.

The Athletic schrijft daarbij wel, net als de media die over het mogelijke ontslag van Solskjaer schreven, dat er verdeeldheid heerst binnen de United-selectie. Een deel van de spelers zou geen vertrouwen meer hebben in de coach.

De druk op Solskjaer is flink toegenomen na de pijnlijke 0-5-nederlaag van zondag tegen Liverpool op Old Trafford. United ging nog nooit zo hard onderuit tegen de rivaal.

Buitenlandse media speculeren al over de opvolger van Solskjaer. Zo schrijft de Italiaanse pers dat United inmiddels al contact heeft gelegd met de clubloze Antonio Conte.

Solskjaer ligt nog tot medio 2024 vast

In december 2018 trad Solskjaer na het ontslag van José Mourinho aan als interim-manager en hij kreeg in maart 2019 een vaste aanstelling. Afgelopen zomer tekende hij nog voor twee seizoenen bij, tot de zomer van 2024.

Met 25 punten uit zijn eerste negen wedstrijden als United-manager begon Solskjaer eind 2018 sterk, maar de club wacht nog op zijn eerste prijs onder de Noor. De twintigvoudig landskampioen eindigde in de afgelopen jaren als zesde, derde en tweede.

Vorig seizoen seizoen loodste Solskjaer United naar de finale van de Europa League, waarin Villarreal na strafschoppen te sterk was. Dit seizoen staat de Engelse club ondanks het aantrekken van onder anderen Cristiano Ronaldo vooralsnog teleurstellend zevende.

Solskjaer was van 1996 tot 2007 speler van United. Hij maakte in 1999 het winnende doelpunt in de historische Champions League-finale tegen Bayern München.

