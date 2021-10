FC Groningen heeft maandagavond in een uitgebreide verklaring zijn ergernis en zorgen uitgesproken over zondag 20.00 uur als aanvangstijdstip van een competitiewedstrijd. De Eredivisionist merkt dat veel mensen niet de kans hebben om naar het stadion te komen en claimt tegen AZ tienduizenden euro's te zijn misgelopen.

FC Groningen won zondag met 2-0 van de Alkmaarders, maar veel vaste toeschouwers kwamen niet opdagen. Volgens de 'Trots van het Noorden' gaat het om 5.988 supporters en sponsorrelaties die geen gebruik maakten van hun geldige toegangsticket. Dat aantal is twee keer zo groot als normaal.

Daarnaast was het aantal verkochte losse tickets volgens FC Groningen de helft minder dan bij de laatste thuiswedstrijd tegen FC Twente. (2.671 om 5.412). De club zegt mede daardoor tienduizenden euro's te zijn misgelopen.

"In totaal is onze financiële schade minimaal 75.000 euro", zegt algemeen directeur Wouter Gudde. "Maar wat veel belangrijker is: wij verkopen een product, in dit geval een seizoenkaart, waarvan de supporter geen gebruik kan maken. De cijfers bevestigen ons gevoel dat voetballen op zondag 20.00 uur een heel slecht idee is."

'Deze ontwikkeling is zorgwekkend'

Het aanvangstijdstip van zondag 20.00 uur werd vorig seizoen geïntroduceerd in de Eredivisie om clubs, die in een Europese competitie uitkomen, meer rust te geven tussen hun wedstrijden door. Gudde benadrukt ondanks de kritiek dat FC Groningen voorstander is om de in Europa spelende clubs te steunen.

"Waartegen wij geageerd hebben, is het voorstel dat alle clubs één keer op zondag 20.00 uur thuis spelen", zegt de algemeen directeur. "Dus los van de vraag of dit met het oog op Europese wedstrijden noodzakelijk is. Wij zien het belang van live televisieregistraties, maar dit mag in onze ogen nooit ten koste gaan van het stadionbezoek van supporters en sponsors."

Volgens FC Groningen is het voor mensen die maandag weer vroeg moeten werken en de jeugd onmogelijk om naar het stadion te gaan op zondagavond. De drempel zou ook te hoog zijn voor supporters die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

"Wij vinden deze ontwikkeling zorgwekkend en willen graag discussie voeren gebaseerd op de feiten", aldus Gudde. "Hopelijk gaan ook de andere clubs de cijfers in kaart brengen en komen we tot voortschrijdende inzichten. We gaan het vanaf nu binnen de Eredivisie CV verder bespreken en zetten er in de publiciteit een streep onder."