De Britse politie heeft besloten om geen verdere actie te ondernemen tegen supporters van Crystal Palace. Fans van de Premier League-club toonden zaterdag in de uitwedstrijd tegen Newcastle United een controversieel spandoek als protest tegen de nieuwe Saoedische eigenaren van de thuisploeg.

Op het spandoek stond een man in Arabische kleding en met een bebloed zwaard in zijn handen afgebeeld. De termen terrorisme, onthoofdingen, mensenrechtenschendingen, moord, censuur en vervolging waren afgevinkt.

Naar aanleiding van een klacht liet de politie op Twitter weten "alle beschuldigingen van racisme zeer serieus te nemen" en een onderzoek naar het spandoek te starten. Dat werd maandag afgerond, maar verdere actie blijft dus uit.

Newcastle United werd begin oktober voor zo'n 350 miljoen euro overgenomen door een dubieus Saoedisch consortium, bestaande uit Public Investment Fund (PIF), PCP Capital Partners en RB Sports & Media.

De overname door de Saoedi's is omstreden vanwege de betrokkenheid van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Hij gaf volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in 2018 opdracht tot de moord op journalist Jamal Khashoggi in Istanboel.

De meeste fans van Newcastle zijn blij met de overname door de steenrijke eigenaren, die de club naar de top van de Premier League moeten loodsen. 'The Magpies' bezetten momenteel de voorlaatste plek op de ranglijst.