Ajax gaat in gesprek met de makers van het grote spandoek dat zondag voor de thuiswedstrijd tegen PSV (5-0) te zien was in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdamse club heeft daarnaast zijn excuses aangeboden bij PSV.

Op het spandoek stonden twee treurende PSV'ers afgebeeld met op de borst van hun shirt de tekst 'Brainfart Aidshoven' op de plaats van sponsornaam 'Brainport Eindhoven'. Algemeen directeur Edwin van der Sar bood al tijdens het duel namens Ajax excuses aan bij zijn collega Toon Gerbrands van PSV.

Het spandoek was gemaakt door het zogeheten sfeerteam van de Amsterdamse aanhang. De club heeft doorgaans bij doeken van zulke omvang vooraf overleg met de makers.

"Ajax heeft een ontwerp gezien en daar akkoord op gegeven. De uiteindelijke versie die uitgerold werd, week op enkele punten af van de geaccordeerde variant", aldus een woordvoerder van Ajax. Het betrof onder meer de tekst op de PSV-shirts.

"Daarmee is het vertrouwen beschaamd op basis waarvan wij met het sfeerteam werken. Het spreekt voor zich dat wij daarover met hen in gesprek gaan, ook om te voorkomen dat dit in eventuele volgende gevallen weer kan gebeuren."

Ajax-trainer Erik ten Hag zei niet van beledigende teksten te houden. Foto: Pro Shots

Aanklager KNVB weet nog niet of er onderzoek naar spandoek komt

Ajax-trainer Erik ten Hag had na de topper in verkapte bewoordingen al kritiek geleverd op de makers van het spandoek. "Ik houd niet van beledigende teksten. We hebben vorige week in Nijmegen gezien waartoe dat mogelijk kan leiden", zei Ten Hag, doelend op de spandoeken met de tekst 'pure haat' die NEC-supporters toonden voor de Gelderse derby tegen Vitesse (0-1).

"Het aanzetten tot dit soort acties moeten we niet willen. Daar houd ik me dus verre van. Ik kijk hier ook niet op een goede manier naar. Natuurlijk kun je elkaar een beetje uitdagen, dat mag ook. Maar er zijn grenzen. Daarmee zeg ik niet dat dit over de grens is, dat is aan de totale voetballerij."

De aanklager betaald voetbal besloot vorige week een vooronderzoek in te stellen naar aanleiding van het spandoek in Nijmegen. De KNVB liet maandag weten dat de aanklager nog niet heeft besloten of hij ook werk maakt van het doek in Amsterdam.

"De aanklager is in afwachting van de meldformulieren van de clubs. Er is daardoor formeel nog geen sprake van een vooronderzoek", aldus een woordvoerder van de bond.

Dankzij de ruime thuiszege op PSV heeft Ajax na tien duels vier punten voorsprong op de Eindhovenaren.

