NEC speelt de komende twee thuiswedstrijden zonder publiek in het eigen Goffertstadion. De Nijmegenaren zijn er niet in geslaagd een alternatieve locatie te vinden.

Vlak na de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse van vorige week zondag in het Goffertstadion stortte een deel van het uitvak in toen de Arnhemmers de 0-1-overwinning met de meegereisde fans vierden. Daardoor is er voorlopig geen publiek toegestaan op de tribunes en keek NEC naar een alternatieve locatie.

"We hebben welgeteld met acht locaties gesproken en geprobeerd om een kleine tienduizend mensen te faciliteren", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik in een videoboodschap. "Helaas moet ik concluderen dat we niet het ideale stadion gevonden hebben om iedereen binnen bepaalde kosten in één stadion te krijgen."

"Daarom gaan we hier spelen in een leeg stadion. We kunnen niet anders, we moeten hier wel spelen. Op een vertrouwd veld en in een voor onze spelers veilige en vertrouwde kleedkamer."

Een container voorkwam dat het voorste deel van het uitvak helemaal instortte en supporters gewond raakten.

Andere gemeentes vreesden voor rellen

NEC maakte vorige week al bekend dat de kans groot is dat er in het eigen stadion zonder publiek moet worden gespeeld. Volgens de club zaten andere gemeentes niet te springen om de Nijmegenaren te helpen uit angst voor rellen. Na NEC-Vitesse raakten hooligans buiten het stadion slaags met de politie.

Hoewel NEC het de komende twee thuisduels zonder publiek moet doen, kijkt Van Schaik naar een manier om de supporters tegemoet te komen. "Op de tribunes kunnen we niet zitten, maar we zijn aan het kijken wat wel kan. In het hoofdgebouw kunnen we wel iets doen en misschien ook rond het stadion en in de stad."

"Ik denk dat niet alles zal lukken, dus we kijken in dat geval hoe we dat in de toekomst goed kunnen maken. We doen er nu nog alles aan om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen rond het stadion, dicht bij ons, kunnen herbergen."

NEC speelt komende zondag een thuiswedstrijd tegen FC Groningen en een week later komt sc Heerenveen op bezoek in Nijmegen. Daarna speelt de ploeg van trainer Rogier Meijer pas op 26 november tegen SC Cambuur weer in het eigen stadion.

