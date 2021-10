FC Barcelona speelt op 14 december een vriendschappelijke wedstrijd tegen Boca Juniors om wijlen Diego Maradona te eren. De zogenoemde Maradona Cup wordt gespeeld in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië.

De wedstrijd staat iets meer dan een jaar na het overlijden van Maradona op het programma. De voetballegende bezweek op 25 november 2020 op zestigjarige leeftijd aan een hartstilstand.

Het vriendschappelijke duel valt voor Barcelona tussen de competitiewedstrijden tegen Osasuna (12 december) en Elche (19 december) in.

Maradona kwam van 1982 tot en met 1984 uit voor FC Barcelona. Daarvoor en daarna speelde hij bij zijn jeugdliefde Boca Juniors (1981-1982 en 1995-1997). Zijn grootste successen beleefde de Argentijn bij het Italiaanse Napoli, waar hij tussen 1984 en 1991 speelde.

Diego Maradona speelde twee jaar voor FC Barcelona. Foto: Getty

Barça en Boca troffen elkaar tien keer eerder

Met FC Barcelona won Maradona de Copa del Rey, de Spaanse supercup en de Copa de la Liga, een inmiddels opgeheven bekertoernooi.

Het wordt de elfde keer dat Barcelona en Boca Juniors tegen elkaar zullen spelen. De laatste keer was in 2018 om de Trofeu Joan Gamper, een wedstrijd die de Catalanen met 3-0 wonnen.

Het is niet de eerste keer dat FC Barcelona een wedstrijd in Saoedi-Arabië speelt. Het land uit het Midden-Oosten was in 2020 gastheer van de Spaanse supercup en zal dat in januari 2022 opnieuw zijn.