KRC Genk heeft maandag verrassend assistent-trainer Dennis Haar ontslagen. Hoofdcoach John van den Brom staat onder zware druk door de teleurstellende resultaten van de Belgische club, maar het is vooralsnog alleen zijn vaste rechterhand die moet vertrekken.

Het is niet bekend wat de precieze reden is voor het abrupte vertrek van Haar. Genk meldt in een verklaring alleen dat er afscheid is genomen van de 45-jarige Nederlander en dat er een zoektocht wordt gestart naar een geschikte vervanger.

Domenico Olivieri en Michel Ribeiro zullen voorlopig een meer prominente rol in de technische staf vertolken bij het geplaagde Genk, dat de laatste vijf officiële wedstrijden verloor. De Belgen bezetten momenteel de teleurstellende tiende plek in de competitie.

In de Europa League gaat het Genk ook niet voor de wind. De eerste wedstrijd in de groepsfase werd nog wel gewonnen van Rapid Wien (0-1), maar daarna volgden ruime nederlagen tegen Dinamo Zagreb (0-3) en West Ham United (3-0).

Haar, voormalig hoofdtrainer van Jong AZ en Jong PSV, is al jaren de vaste rechterhand van Van den Brom. De geboren Deventenaar fungeerde bij AZ als zijn assistent (2014-2019) en mocht ook met Van den Brom mee naar FC Utrecht (juli 2019 tot november 2020). Het duo vertrok in het najaar van 2020 naar Genk.

Van den Brom, die een contract tot medio 2023 tekende, leidde de viervoudig kampioen van België vorig seizoen nog naar winst van het bekertoernooi én de tweede plek in de Jupiler Pro League. Door die eindklassering mocht Genk deelnemen aan de derde voorronde van de Champions League, maar Shakhtar Donetsk was in beide duels van het tweeluik te sterk.

John van den Brom en zijn vaste assistent Dennis Haar in betere tijden. John van den Brom en zijn vaste assistent Dennis Haar in betere tijden. Foto: Pro Shots

