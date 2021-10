Frenkie de Jong heeft zondag een hamstringblessure opgelopen in de verloren Clásico (1-2) tegen Real Madrid. Het is onduidelijk hoelang de middenvelder van FC Barcelona aan de kant staat.

"De Jong heeft een verrekking in een hamstringspier. Zijn beschikbaarheid is afhankelijk van zijn herstel", is het enige dat Barcelona meldt in een korte verklaring op de website.

De Jong moest zondag in El Clásico na 77 minuten naar de kant. Volgens enkele Spaanse media was de 24-jarige middenvelder al met een blessure aan de wedstrijd begonnen.

De Jong miste dit seizoen pas één duel voor het kwakkelende Barcelona. Tegen Levante (3-0-zege) zat hij een schorsing uit, nadat hij tegen Cádiz (0-0) met tweemaal geel van het veld werd gestuurd.

34 Barcelona-fans belagen auto Koeman na verlies tegen Real Madrid

De Jong in voorselectie Oranje voor laatste WK-kwalificatieduels

Barcelona maakt mede door financiële problemen een moeizaam seizoen door en staat slechts negende in La Liga. Zondag werd de auto van trainer Ronald Koeman bespuugd en beschadigd door een groepje supporters.

Met Rayo Vallecano (woensdag, uit) en Alavés (zaterdag, thuis) heeft Barcelona deze week een relatief eenvoudig programma.

De Jong maakt deel uit van de voorselectie van Oranje, dat het op 13 november opneemt tegen Montenegro en drie dagen later de WK-kwalificatie afsluit tegen Noorwegen.