Een dag na het ontslag van hoofdtrainer Mark van Bommel is ook zijn assistent Kevin Hofland vertrokken bij VfL Wolfsburg. Dat maakte de nummer negen van de Bundesliga maandag bekend.

De 42-jarige Hofland werd bijna een jaar geleden ontslagen bij Fortuna Sittard, waar hij bezig was aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij speelde in het verleden bij Fortuna, PSV en Oranje samen met Van Bommel en onderhoudt een goede band met de hoofdtrainer. Van 2004 tot 2007 was Hofland als speler actief bij VfL Wolfsburg.

Ook de Nederlandse videoanalist Alex Abresch vertrekt bij Wolfsburg. Een andere Nederlandse assistent, Vincent Heilmann, blijft wel deel uitmaken van de technische staf.

Wolfsburg besloot zondag afscheid te nemen Van Bommel. De club begon goed aan het seizoen en was nog even koploper in de Bundesliga, maar daarna kwam de klad erin. Van de laatste acht wedstrijden onder Van Bommel werd er niet een gewonnen. Zaterdag was SC Freiburg in Wolfsburg met 2-0 te sterk.

Frontzeck is als interim-trainer nu eindverantwoordelijk

Michael Frontzeck heeft de leiding van Van Bommel voorlopig overgenomen als interim-trainer. Hij leidde maandag de eerste training na het ontslag van de Limburger.

De 57-jarige Frontzeck was in Duitsland al trainer van Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach, FC St. Pauli, Hannover 96 en 1. FC Kaiserslautern.

Zaterdag speelt Wolfsburg uit tegen Bayer Leverkusen de eerste wedstrijd sinds het ontslag van Van Bommel.

