Henk ten Cate vertrekt per direct als trainer van Al Wahda. De club uit de Verenigde Arabische Emiraten meldt maandag dat de samenwerking in "goed overleg" is beëindigd.

De 66-jarige Ten Cate was sinds maart trainer van Al Wahda, waar hij in het seizoen 2018/2019 ook al werkzaam was. Hij was in de Verenigde Arabische Emiraten ook trainer van Al-Ahli en Al Jazira en met die club werd hij in 2017 kampioen en haalde hij de kwartfinales van de Aziatische Champions League.

De laatste jaren is Ten Cate louter actief in het Midden-Oosten, zo werkte hij ook nog in Saoedi-Arabië bij Al-Ittihad. De laatste klus van de geboren Amsterdammer in Nederland was bij Sparta Rotterdam in 2013. Met de Rotterdamse club greep hij dat jaar net naast promotie naar de Eredivisie.

In 2017 was Ten Cate nog in beeld om de ontslagen Danny Blind op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, maar de keuze van de KNVB viel toen op Dick Advocaat.