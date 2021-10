Henk ten Cate vertrekt per direct als trainer van Al Wahda. De club uit de Verenigde Arabische Emiraten meldt maandag dat de samenwerking in "goed overleg" is beëindigd.

De 66-jarige Ten Cate was sinds maart trainer van Al Wahda, waar hij in het seizoen 2018/2019 ook al werkzaam was.

Hij was in de Verenigde Arabische Emiraten ook trainer van Al Jazira en met die club werd hij in 2017 kampioen.