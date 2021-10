FC Groningen-aanvaller Cyril Ngonge begrijpt dat na zijn schitterende hakgoal zondag tegen AZ de vergelijking wordt gemaakt met de treffer van toenmalig Ajax-speler Rafael van der Vaart in november 2003 in de Klassieker tegen Feyenoord. De 21-jarige Belg vindt zijn doelpunt zelfs mooier, al zei hij dat met een glimlach.

"Ik kende het doelpunt van Van der Vaart niet. Maar nu ik hem zie, snap ik de vergelijking", aldus Ngonge tegenover de NOS. "Het is een eer om vergeleken te worden met een speler als Van der Vaart. Welke mooier is? Dan ga ik voor mijn doelpunt, maar Van der Vaart zal zeggen dat die van hem de mooiste is, haha. Het is moeilijk een keuze te maken."

Van der Vaart werd een paar uur later bij Studio Voetbal ook gevraagd naar het doelpunt van Ngonge. Hij vond in eerste instantie de goal van de Groningen-speler mooier dan de zijne van achttien jaar geleden.

"Ngonge dacht echt na over wat hij deed, terwijl ik nog steeds niet weet hoe ik hem gemaakt heb", aldus Van der Vaart. "Ik ben ook niet zo lenig. Hoewel, als ik mijn doelpunt nu terug zie, vind ik die van mij toch mooier."

De beroemde hakgoal van Rafael van der Vaart uit november 2003. De beroemde hakgoal van Rafael van der Vaart uit november 2003. Foto: Pro Shots

'Dit lukt geen twee keer'

Het doelpunt van Ngonge was de 1-0 in de thuiswedstrijd tegen AZ, die met 2-0 gewonnen werd. Mo El Hankouri speelde de bal iets achter Ngonge, waarna de aanvaller de bal in een keer uit de lucht achterwaarts in hoek hakte.

"Ik dacht: er zijn twee oplossingen", zei Ngonge over het moment. "Een omhaal of een hakbal. Maar de bal kwam een beetje te laag voor een omhaal en dus was een hakbal de enige oplossing. En hij ging er mooi in."

De Belgisch jeugdinternational beseft dat hij niet snel een mooiere goal zal maken, al ligt er nog een lange carrière voor hem. "Dit zou al de mooiste kunnen zijn. Het is in ieder geval mijn mooiste doelpunt toe nu toe."

Van der Vaart: "Het mooie van zo'n doelpunt is dat je meteen weet: deze maak ik nooit meer. Een geweldig schot kan altijd nog een keer. Dit lukt geen twee keer."