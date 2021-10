FC Groningen heeft zondag de eerste overwinning in ruim twee maanden geboekt in de Eredivisie. De ploeg van coach Danny Buijs was mede dankzij een schitterende treffer van Cyril Ngonge met 2-0 te sterk voor AZ.

Ngonge opende in de twintigste minuut de score voor Groningen. De Belgische aanvaller werkte een voorzet van Mohamed El Hankouri van grote afstand achterwaarts met zijn hak in het doel.

Eerder in de wedstrijd ontsnapte de thuisploeg nog aan een tegendoelpunt. AZ-spits Vangelis Pavlidis kopte de bal in de vijfde minuut van dichtbij op de paal.

Een kleine twintig minuten voor tijd verdubbelde Michael de Leeuw de marge. De aanvaller verscheen alleen voor AZ-doelman Peter Vindahl Jensen na een prachtige pass van Damil Dankerlui en maakte zijn eerste doelpunt van dit seizoen. In het vervolg van de wedstrijd kwam de zege van Groningen niet meer in gevaar.

Groningen boekte zo de eerste overwinning sinds 15 augustus. Daarna werd vier keer verloren en vier keer gelijkgespeeld. De noorderlingen klimmen met tien punten naar de vijftiende plaats.

AZ liet juist voor het eerst in vier wedstrijden punten liggen. De Alkmaarders, die een duel minder hebben gespeeld dan Groningen, zijn met twaalf punten terug te vinden op de elfde plaats.

FC Groningen viert de 2-0 van Michael de Leeuw. FC Groningen viert de 2-0 van Michael de Leeuw. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie