Ole Gunnar Solskjaer heeft zondag naar eigen zeggen zijn zwartste dag als trainer van Manchester United beleefd. Zijn ploeg werd op het eigen Old Trafford vernederd door Liverpool: 0-5.

"Het is niet eenvoudig om nu iets te zeggen, afgezien van dat dit de zwartste dag is sinds ik deze ploeg onder mijn hoede heb", zei de zichtbaar aangeslagen Noor.

Bij rust stond het al 0-4 voor Liverpool door twee treffers van Mohamed Salah en goals van Naby Keïta en Diogo Jota. Vroeg in de tweede helft maakte Salah zijn hattrick compleet. Bij United kreeg invaller Paul Pogba na een uur spelen rood.

Begin vorig seizoen verloor de ploeg van Solskjaer op een leeg Old Trafford met 6-1 van Tottenham Hotspur. "Maar dit is veel, veel erger", aldus de 48-jarige Noor, die als oud-speler van United maar al te goed weet hoe hard nederlagen tegen aartsrivaal Liverpool aankomen bij de achterban. "We moeten dit zo snel mogelijk achter ons laten."

Met veertien punten uit negen wedstrijden staat Manchester United op de zevende plaats in de Premier League. In de laatste vier competitieduels pakte de ploeg van Solskjaer slechts één punt. Hoewel de druk op de trainer groot is, denkt hij niet aan opstappen. "Daar zijn we al te ver voor gekomen. We geven nu niet op."

Aanvoerder Harry Maguire bood namens United verontschuldigingen aan de fans aan. "Dit was bij lange na niet goed genoeg voor deze club", zei de Engelse verdediger. "Het doet altijd pijn om van Liverpool te verliezen. De manier waarop we verloren voor het oog van onze eigen fans, dat kan niet. We bieden onze excuses aan."

Teleurstelling bij de spelers van Manchester United. Foto: EPA

