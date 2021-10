Roger Schmidt ziet dat PSV het moeilijk heeft na de flitsende seizoenstart. De nederlaag zondag in de Eredivisie-topper tegen Ajax komt hard aan en had volgens de Duitser niet zo groot mogen uitvallen, al benadrukt hij dat het op dit moment moeilijk is om een resultaat te boeken tegen de Amsterdammers.

"Je kunt van dit Ajax verliezen en op een goede dag ook winnen. Maar dit was geen goede dag voor PSV", zei Schmidt op de persconferentie na afloop in de Johan Cruijff ArenA. "Zeker na de 3-0 hadden we slimmer moeten zijn. Het had geen 5-0 hoeven worden. We wilden het te graag nog omdraaien."

De 3-0 van Antony viel in de 66e minuut, waarna Ajax via treffers van Davy Klaassen en Dusan Tadic uitliep naar een evenaring van de grootste zege ooit op PSV. Afgelopen dinsdag maakte de ploeg van trainer Erik ten Hag ook al indruk door met 4-0 van Borussia Dortmund te winnen in de Champions League.

"Ajax heeft de beschikking over een aantal absolute topspelers die al langer met elkaar spelen. En onder dezelfde trainer", vervolgde Schmidt. "Ajax is op dit moment misschien wel op zijn best."

Treurende PSV-spelers in de Johan Cruijff ArenA.

'Opgeven is geen optie'

Aan een eventuele landstitel wil Schmidt, die met PSV nu vier punten achterstand heeft op koploper Ajax, even niet denken. "We hebben een perfect seizoen nodig om kampioen te worden, dat is hier nog duidelijker geworden."

Aan het begin van dit seizoen maakte PSV met flitsend spel en onder meer een 0-4-zege op Ajax in de strijd om de Johan Cruijff en een 5-1-overwinning op Galatasaray in de voorronde van de Champions League nog wel indruk.

"Toen waren we echt top", erkende Schmidt, "Het is moeilijk om dat hoge niveau vast te houden, dat is gebleken. Maar opgeven is geen optie. We gaan dit analyseren en dan moeten we de volgende wedstrijd veel beter zijn."