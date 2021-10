Erik ten Hag is uiteraard tevreden met de 5-0-overwinning zondag tegen PSV, maar hij was ook blij met het mindere begin van Ajax in de Eredivisie-topper in de Johan Cruijff ArenA. De trainer zag zijn ploeg "overleven" waarna het een mooie wedstrijd werd voor de Amsterdammers.

"De eerste twintig minuten zag het er niet naar uit dat het zo zou lopen en dat is goed om een keer te beleven", zei Ten Hag na afloop op zijn persconferentie. "We waren slordig. We wilden te graag en daardoor gingen we verdedigend fouten maken. Gelukkig was onze keeper bij de les."

Doelman Remko Pasveer keerde na drie minuten al een kopbal van Carlos Vinícius en schoten van Eran Zahavi en Bruma. "Als je tegen PSV niet goed bent aan de bal dan roep je de problemen voer jezelf af", vervolgde Ten Hag. "We moesten overleven en dat deden we. Hier kunnen we lessen uit trekken. In die fase zagen we ook al dat er ruimte lag en dat bleek bij 1-0. Dat was een plaatje."

De eerste goal was een schot van Steven Berghuis uit een voorzet van Dusan Tadic. "We werden daarna vaster aan de bal, zoals dat moet tegen PSV", zei Ten Hag. "En met de 2-0 na rust was ik ook heel blij. Een spelhervatting, daar hebben we veel op getraind."

PSV-spits Carlos Vinícius kopte in de derde minuut bijna raak. PSV-spits Carlos Vinícius kopte in de derde minuut bijna raak. Foto: ANP

'We hebben revanche genomen'

De 2-0 was een kopbal van Sébastien Haller na een korte corner. Vervolgens leek PSV gebroken en liep Ajax door doelpunten van Antony, Davy Klaassen en Dusan Tadic uit naar eclatante cijfers. Het was de grootste overwinning van de Amsterdammers op PSV in de Eredivisie sinds het seizoen 1964/1965.

"Na de 2-0 was de wedstrijd gespeeld", zag Ten Hag. "En daarna waren we heel effectief, al was niet iedere kans raak. Zo werd het een ruime zege."

De overwinning van Ajax was zelfs groter dan de 0-4 van PSV begin dit seizoen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. "We wisten waar het die wedstrijd misging, maar na zo'n uitslag moet je nederig zijn. Nu hebben we revanche genomen."