Internazionale heeft zondag door een door Denzel Dumfries veroorzaakte strafschop punten verspeeld in de Serie A-topper tegen Juventus: 1-1. Eerder op de dag liet Napoli op bezoek bij AS Roma voor het eerst dit seizoen punten liggen: 0-0. Coaches José Mourinho (Roma) en Luciano Spalletti (Napoli) kregen beiden rood.

In Milaan won Internazionale met minimale cijfers van Juventus. Edin Dzeko kroonde zich tot matchwinner door in de zeventiende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. De Bosniër benutte een rebound nadat een afstandsschot van Hakan Çalhanoglu op de paal was beland.

Inter leek op weg naar de overwinning, maar in de slotfase eiste invaller Dumfries een ongelukkige hoofdrol voor zich op. De Oranje-international kwam op de rand van het zestienmetergebied met een hooggeheven been in op Alex Sandro, waarna de bal op advies van de VAR op de stip ging. Het buitenkansje werd benut door Paulo Dybala.

Kort voor de gelijkmaker kreeg Inter-coach Simone Inzaghi rood wegens aanmerkingen op de arbitrage. Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg en Dumfries viel twintig minuten voor tijd in. Matthijs de Ligt bleef op de bank bij Juventus.

Inter bezet de derde plaats en heeft zeven punten achterstand op Napoli en Milan. Juventus liet voor het eerst in vijf competitieduels punten liggen en staat zesde.

Mourinho en Spalletti weggestuurd bij eerste misstap Napoli

Mourinho werd acht minuten voor tijd weggestuurd. 'The Special One' kreeg voor de tweede keer in de wedstrijd geel, nadat hij cynisch zijn duim had opgestoken naar scheidsrechter Davide Massa. In de eerste helft werd hij ook al bestraft.

Direct na het laatste fluitsignaal ontving Spalletti een directe rode kaart. De coach van Napoli werd bestraft vanwege een cynisch applaus richting arbiter Massa. De grootste kans van de wedstrijd in Stadio Olimpico was voor Napoli. Victor Osimhen schoot de bal na een uur spelen op de paal. Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd mee bij Roma.

Napoli had de eerste acht competitiewedstrijden van dit seizoen gewonnen. De ploeg van Spalletti blijft wel koploper, maar heeft nu evenveel punten als nummer twee AC Milan, dat zaterdag met 2-4 won bij Bologna. Napoli gaat aan kop vanwege een beter doelsaldo. Roma staat vierde en heeft negen punten minder dan de twee bovenste ploegen.

Eerder op de dag bezorgde Giovanni Simeone Hellas Verona een 4-1-zege op Lazio. De zoon van Atlético Madrid-coach Diego Simeone maakte alle vier de doelpunten voor zijn ploeg.

