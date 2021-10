José Mourinho heeft zondag met AS Roma voor het eerste puntenverlies van Napoli in dit Serie A-seizoen gezorgd. De Portugese coach zag zijn ploeg voor eigen publiek met 0-0 gelijkspelen, maar werd in de slotfase wel naar de tribune gestuurd. Ook Napoli-coach Luciano Spalletti kreeg rood.

Mourinho werd acht minuten voor tijd weggestuurd. 'The Special One' kreeg voor de tweede keer in de wedstrijd geel, nadat hij cynisch zijn duim had opgestoken naar scheidsrechter Davide Massa. In de eerste helft werd hij ook al bestraft.

Direct na het laatste fluitsignaal ontving Spalletti een directe rode kaart. De coach van Napoli werd bestraft vanwege een cynisch applaus richting arbiter Massa.

De grootste kans van de wedstrijd in Stadio Olimpico was voor Napoli. Victor Osimhen schoot de bal na een uur spelen op de paal. Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd mee bij Roma.

Napoli had de eerste acht competitiewedstrijden van dit seizoen gewonnen. De ploeg van Spalletti blijft wel koploper, maar heeft nu evenveel punten als nummer twee AC Milan, dat zaterdag met 2-4 won bij Bologna. Napoli gaat aan kop vanwege een beter doelsaldo. Roma staat vierde en heeft negen punten minder dan de twee bovenste ploegen.

Eerder op de dag bezorgde Giovanni Simeone Hellas Verona een 4-1-zege op Lazio. De zoon van Atlético Madrid-coach Diego Simeone maakte alle vier de doelpunten voor zijn ploeg.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet voor de beelden van het moment waarop José Mourinho wordt weggestuurd.

