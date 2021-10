Steven Berghuis heeft met volle teugen genoten van de grote overwinning van Ajax op PSV. Vijf dagen na de indrukwekkende zege op Borussia Dortmund in de Champions League waren de Amsterdammers met 5-0 te sterk voor de titelconcurrent uit Eindhoven.

"Het is op dit moment heel erg leuk om voetballer van Ajax te zijn", aldus Berghuis na afloop tegen de NOS. "Het is genieten. Maar je moet wel investeren in zoiets, dit gebeurt niet zomaar. Dat doen we met zijn allen en dan zijn we tot mooie dingen in staat."

Voorafgaand aan de Eredivisie-topper in de Johan Cruijff ArenA was het de vraag of Ajax na de galavoorstelling tegen Borussia Dortmund (4-0) ook zo'n hoog niveau kon halen tegen PSV. Berghuis had daarvan de bevestiging gezien.

"Dinsdag was het flitsender dan vanavond. We hebben vandaag ook in de eerste helft moeilijke fases gekend. Dan moet je wel in zo'n wedstrijd knokken en werken. Het is goed om te zien dat we dat ook doen. De 1-0 helpt natuurlijk, dan krijg je meer vertrouwen. Na de 2-0 hadden we ze liggen."

Na de stroeve openingsfase schoot Berghuis de thuisploeg na negentien minuten spelen op voorsprong in de Johan Cruijff ArenA. Pas na rust liep Ajax via Sébastien Haller, Antony, Davy Klaassen en Dusan Tadic uit naar 5-0.

"2-0 achter komen in de ArenA is geen lekkere stand, dat voel je. Het is top dat we blijven investeren in de wedstrijd en drie goede goals maken. We hebben zo'n goede en brede selectie, dat is mooi om te zien."

Tadic: 'We kunnen nog veel beter'

Ook aanvoerder Tadic zag dat Ajax moeilijk uit de startblokken kwam tegen PSV. "Wij waren niet scherp", zei hij tegen ESPN. "Dinsdag tegen Borussia Dortmund waren we ook al in de eerste tien minuten verrast, maar gelukkig gaven we opnieuw geen goal weg. Nadat we scoorden ging het een stuk makkelijker."

Tadic bepaalde de eindstand in de slotfase op 5-0, waarmee hij zijn honderdste Eredivisie-doelpunt maakte. "Ik zat daar niet op te azen. Ik ben niet bezig met statistieken. Dat soort dingen komen vanzelf als we als team goed presteren."

"Ik voel me nog hartstikke fit en jong, dus ik wil hier nog jaren door. We werken hard en ik train hard om zo lang mogelijk goed te blijven. Ik wil ieder jaar de schaal pakken met Ajax, dat zijn we verplicht aan deze club en deze fans.

"Deze club is nooit tevreden, daar houd ik van. De lat wordt na iedere overwinning altijd hoger gelegd. Ook als we met 4-0 winnen van Dortmund en met 5-0 van PSV zien we nog ruimte voor verbetering, we kunnen nog veel beter."