Ronald Koeman vindt de 1-2-nederlaag met FC Barcelona tegen aartsrivaal Real Madrid niet helemaal terecht. De Nederlandse trainer is van mening dat zijn ploeg een goede eerste helft speelde.

"We verdienden een ander resultaat, zeker gezien de eerste helft", zei de geplaagde Barça-trainer na de topper. Voor rust kreeg Sergiño Dest bij 0-0 namelijk een reuzenkans, maar op pakweg 5 meter van het doel mikte hij in vrije positie hoog over. Koeman vond dat een cruciaal moment. "Het was een zeer grote kans, maar in plaats van wij, maakten zij daarna de eerste goal."

"Daarna werd het lastig omdat zij de voorsprong gingen verdedigen en erg gevaarlijk zijn in de tegenstoot", vervolgde Koeman. "In wedstrijden waarin het zo dicht bij elkaar ligt, is het gewoon belangrijk om de eerste goal te maken."

Na rust had Real de wedstrijd redelijk onder controle, zonder zelf overigens grote indruk te maken. Koeman: "Wij konden niet veel gevaar creëren in de tweede helft. Ik ben teleurgesteld door het resultaat, maar niet door wat we als team hebben gedaan."

Koeman hekelt uitfluiten Luuk de Jong

Koeman bracht in de slotfase Luuk de Jong nog als stormram, maar ook dat leverde niets op. De spits werd zelfs uitgefloten door een deel van het eigen publiek, tot ergernis van zijn coach. "Ik houd daar niet van. Als we op een nederlaag afstevenen dan is het normaal dat ik met nog tien minuten te spelen een kopsterke speler breng. Je moet hem dan helpen en ondersteunen."

Blij was Koeman wel met het eerste doelpunt voor Barcelona van Sergio Agüero, die er in de slotminuut na de 0-2 van Lucas Vásquez nog 1-2 van maakte. "Agüero en Ansu Fati hebben laten zien dat het geweldige spelers zijn die we nodig hebben om wedstrijden te winnen."