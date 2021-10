PSV'er Mario Götze wil de titelstrijd met Ajax nog niet opgeven na de oorwassing in de Johan Cruijff ArenA. De Eindhovenaren werden zondag met 5-0 vernederd en staan daardoor vier punten achter op de Amsterdamse koploper.

"Ze zijn goed en consistent, maar ik weet hoe moeilijk het is om kampioen te worden", zei Götze tegen ESPN na afloop van het duel in Amsterdam. "Het is altijd een kwestie van consistent zijn. Wij geloven er nog in."

"Ze moeten nog in de Champions League spelen. Het zal ook voor hen zwaar worden omdat ze het hele seizoen op een hoog niveau moeten spelen. We moeten hopen, erin geloven en hard werken. Het is pas klaar als het echt klaar is, en dat is pas aan het einde van het seizoen."

PSV kwam nog goed uit de startblokken in Amsterdam, maar na de openingstreffer van Steven Berghuis ging het helemaal mis voor de ploeg van trainer Roger Schmidt. Na de 1-0 bij rust liep Ajax in de tweede helft via Sébastien Haller, Antony, Davy Klaassen en Dusan Tadic uit naar 5-0.

Götze kritisch op speelschema

Götze vindt dat Ajax te veel profijt heeft gehad van het speelschema. De Amsterdammers, die in de Champions League tegen Borussia Dortmund speelden, hadden twee rustdagen meer dan PSV. De ploeg uit Eindhoven kwam afgelopen donderdag in actie in de Europa League tegen AS Monaco (1-2-nederlaag).

"Wij hebben niet gespeeld zoals we wilden. Zij speelden op dinsdag en wij op donderdag, dat was niet ideaal. Het zou beter zijn als het anders zou zijn", aldus de Duitse spelmaker, die desondanks sprak van een slecht optreden tegen Ajax.

"We hebben vijf goals tegen gekregen, dus het was geen goede dag. Het lukte in de eerste tien, vijftien minuten om een oplossing te vinden voor hun hoge druk. Maar uiteindelijk moet je de hele negentig minuten zien."

"De corner waaruit de tweede goal viel, was een beetje ongelukkig. Je kan altijd terugkomen, maar dit was niet goed. We hadden nog wat kansen waaruit we moesten scoren, maar we hebben het onszelf daarna moeilijk gemaakt."