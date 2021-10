Ajax heeft zondag door een ruime zege op PSV de koppositie in de Eredivisie verstevigd. De Amsterdammers wonnen in de Johan Cruijff ArenA door goals van Steven Berghuis, Sébastien Haller, Antony, Davy Klaassen en Dusan Tadic met 5-0.

PSV kende nog wel een sterke start. Ajax keeper Remko Pasveer moest drie reddingen verrichten, maar daarna nam Ajax het initiatief. Door een goal van Steven Berghuis in de negentiende minuut leidde de ploeg van trainer Erik ten Hag met 1-0.

Na rust liep Ajax verder uit via een rake kopbal in de 56e minuut van Sébastien Haller, waarbij Dusan Tadic zijn tweede assist van de wedstrijd leverde. Antony maakte er tien minuten later 3-0 van en in de 76e minuut tekende invaller Davy Klaassen voor de 4-0. Het slotakkoord was in de extra tijd voor Tadic (5-0) en dat was de honderdste Eredivisie-goal van de 32-jarige Serviër.

Met die voor PSV pijnlijke cijfers nam Ajax revanche voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal in augustus. Toen was het de ploeg van trainer Roger Schmidt die in de ArenA met 0-4 won.

Door de ruime overwinning vergrootte Ajax de voorsprong op nummer twee PSV tot vier punten. Feyenoord, dat zondag met 2-3 won bij SC Cambuur, heeft zes punten minder dan de regerend landskampioen, maar de Rotterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld.

Eredivsie-speelronde 10 Vrijdag: Willem II-Fortuna 1-1

Zaterdag: FC Utrecht-Heerenveen 2-1

Zaterdag: PEC Zwolle-Heracles 1-0

Zaterdag: RKC Waalwijk-Sparta 1-0

Zondag: FC Twente-NEC 1-2

Zondag: Cambuur-Feyenoord 2-3

Zondag: Vitesse-Go Ahead 1-2

Zondag: Ajax-PSV 5-0

Zondag: FC Groningen-AZ

Vreugde bij Sébastien Haller en Dusan Tadic. Vreugde bij Sébastien Haller en Dusan Tadic. Foto: Pro Shots

PSV krijgt drie kansen in beginfase

Mede door de knappe 4-0-overwinning dinsdag tegen Borussia Dortmund begon Ajax zondag als favoriet aan de topper in de ArenA, maar in de beginfase was PSV tot drie keer toe gevaarlijk. Het begon met een kopbal in de derde minuut van Carlos Vinícus, die met moeite gekeerd werd door Ajax-doelman Pasveer. Vervolgens had Pasveer ook een antwoord op schoten van Eran Zahavi en Bruma.

Zo was PSV – ook zonder de geblesseerde Cody Gakpo en Noni Madueke – aanvallend sterk, tot Ajax na een kwartier spelen grip op de wedstrijd kreeg. Het resulteerde in de 1-0 van Berghuis in de negentiende minuut. Dusan Tadic gaf laag voor en de inlopende centrale middenvelder, die opnieuw de voorkeur kreeg boven Klaassen, schoot hard en hoog binnen.

In het vervolg van de eerste helft was PSV nog een keer gevaarlijk via een vrije trap van Olivier Boscagli, die Pasveer tot een uiterste redding dwong. Namens Ajax probeerde Antony het met een geplaats schot, dat net naast ging en op slag van rust was Berghuis dicht bij zijn tweede goal. De Oranje-international kopte de bal langs PSV-keeper Joël Drommel, maar Haller stond in de weg. De Ajax-spits kreeg de bal tegen zich aan en voorkwam zo een doelpunt van zijn ploeg.

Sébastien Haller kopt de 2-0 binnen. Sébastien Haller kopt de 2-0 binnen. Foto: Pro Shots

Geklungel achterin bij PSV bij goal Antony

Net als aan het begin van de eerste helft, was er direct na rust een kans voor PSV. Mario Götze frommelde zich door de Ajax-defensie, maar het schot van de Duitser verdween recht in de handen van Pasveer. Tien minuten later onderscheidde Götze zich met een passje op Vinícius, die de bal net niet snel genoeg onder controle kreeg.

PSV mocht zo weer hopen, tot Haller er in de 56e minuut 2-0 van maakte. Na een korte corner kopte de Ivoriaan een voorzet van Tadic binnen.

Door de marge van twee was de topper al bijna beslist en dat was het helemaal toen Antony in de 66e minuut de 3-0 maakte. En dat mocht de PSV-defensie zichzelf verwijten. De ploeg van Schmidt klungelde in de opbouw en Daley Blind onderschepte. Via Haller kwam de bal vervolgens bij Antony, die simpel afrondde.

Het werd nog mooier voor Ajax, want een kwartier voor tijd tekende Klaassen voor de 4-0. De invaller schoot de bal in de verre hoek, waarmee het steeds pijnlijker werd voor PSV. In de extra tijd bepaalde Tadic met zijn honderdste Eredivisie-treffer de eindstand zelfs nog op 5-0 en zo was het een afstraffing voor de Eindhovense club.