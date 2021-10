Arne Slot kan niet lang zitten met de vele kansen die Feyenoord weggaf tegen SC Cambuur. De trainer van de Rotterdammers sprak van "een heel goede uitwedstrijd" na de moeizame 2-3 zege bij zijn oude club.

"We hebben zelf voldoende kansen gehad om het eerder af te maken", zei Slot zondag na het Eredivisie-duel met een glimlach tegen ESPN. "Maar dit is volgens mij wat je krijgt met twee aanvallend ingestelde trainers tegenover elkaar."

"En de trainer van de tegenstander nam in de eindfase ook nog alle risico's en gooide de boel open. Dan krijg je voor de supporters een heel leuke wedstrijd en voor mij een mooi resultaat."

Voor Slot was het sowieso een mooie middag in Leeuwarden, waar hij in het verleden de assistent was van Henk de Jong, die ook nu weer de hoofdcoach is van de Friezen. "Ik heb hier heel fijn gewerkt met een heel fijne hoofdtrainer en een fijne organisatie. Maar dat is eigenlijk alleen leuk als je vervolgens ook wint."

Dankzij een prachtig schot van Tyrell Malacia lukte dat nipt. Feyenoord moest daarvoor wel een 1-0 achterstand omkeren en liet Cambuur ook nog terugkomen tot 2-2.

'Twee spelers struikelden over elkaar en ineens stond het 2-2'

Slot zag vooral positieve punten nadat zijn ploeg de twee Eredivisie-duels hiervoor niet gewonnen had. "Ik vond ons na rust heel erg goed en dominant. Het was ook wachten op de 1-3 voor ons, maar twee spelers struikelden over elkaar en ineens stond het 2-2, waarna zij ook nog een kans op de 3-2 kregen."

Daarna sloeg Malacia toe en hield Feyenoord stand. Helemaal gerust was Slot daar niet op. "Ik zat in de slotfase nog wel met wat opgekropte frustratie van de laatste weken. Als er weer zo'n ongelukkig momentje zou komen, dan vindt iedereen dat we het niet kunnen volhouden en worden er allerlei andere analyses op losgelaten."

"Maar het kon ook niet zo blijven dat bijna elke kans van de tegenstander een doelpunt oplevert", sloot Slot af. "Zeker niet aangezien wij de beste keeper van de Eredivisie hebben. Hij heeft vandaag meer reddingen moeten verrichten dan in alle voorgaande duels bij elkaar, zou ik bijna willen zeggen."

De Jong vindt dat Cambuur had moeten winnen

Cambuur-coach De Jong baalde flink van de derde nederlaag op rij. "Feyenoord heeft verdiend gewonnen, maar ik vind dat we hadden kunnen winnen en ook hadden moeten winnen", liet hij weten.

"De manier waarop wij goals weggeven, is gewoon jammer. Daar zijn we met de jongens elke dag mee bezig. Maar dit ging echt te simpel."

