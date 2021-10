Mark van Bommel is zondag na ruim drie maanden ontslagen als trainer van VfL Wolfsburg. De Limburger wordt verantwoordelijk gehouden voor de dramatische reeks van de Duitse club, die al acht officiële duels op rij niet gewonnen had.

De 44-jarige Van Bommel verloor zaterdag met 0-2 van SC Freiburg in de Bundesliga, wat alweer de vierde achtereenvolgende competitienederlaag van 'Die Wölfe' was. De Nederlandse coach was vorige maand nog koploper met Wolfsburg, maar na de vrije val is de enkelvoudig landskampioen afgezakt naar de achtste plaats op de ranglijst.

"Ik ben verrast en teleurgesteld over deze beslissing, omdat ik ervan overtuigd was dat we samen weer op de weg naar succes waren", zegt Van Bommel in een reactie op zijn ontslag. "Ik hoop dat het team er snel in slaagt om het tij te keren."

"Er zijn meer factoren die ons verdelen dan verbinden", verklaart directeur Jörg Schmadtke het vertrek van Van Bommel, nadat ze zondag met elkaar hadden gesproken over de situatie van VfL Wolfsburg. "We wensen Mark het allerbeste, zowel in de sport als in zijn privéleven."

Voor Van Bommel is het ontslag bij VfL Wolfsburg een nieuwe knauw in zijn prille trainersloopbaan. De Nederlander moest eind 2019 ook al vertrekken bij PSV, dat zijn eerste klus als hoofdcoach was. In Eindhoven stond hij anderhalf jaar aan het roer.

Van Bommel begon nog sterk bij Wolfsburg

Van Bommel was op 1 juli begonnen als trainer van VfL Wolfsburg, nadat hij ruim anderhalf jaar zonder club had gezeten na zijn ontslag bij PSV. De oud-speler van onder meer PSV, Bayern München en FC Barcelona kende aanvankelijk nog succes en won de eerste vier competitiewedstrijden.

Na de nederlaag tegen Hoffenheim op 25 september kwam de klad erin bij de nummer vier van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Wolfsburg verloor de daaropvolgende drie wedstrijden en viel terug naar de middenmoot.

Ook in de Champions League was het kommer en kwel voor VfL Wolfsburg. Van Bommel won geen enkele van de eerste drie groepswedstrijden en staat met twee punten onderaan in de groep met Red Bull Salzburg, Sevilla en Lille OSC.

Het is nog niet bekend wie de honneurs waarneemt bij VfL Wolfsburg na het vertrek van Van Bommel. De club meldt in het persbericht dat daar binnenkort meer duidelijkheid over komt. Ook is onduidelijk of de Nederlandse assistenten Kevin Hofland en Vincent Heilmann eveneens moeten vertrekken uit Wolfsburg.