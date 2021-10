Tottenham Hotspur heeft drie dagen na de afgang tegen Vitesse in de Conference League ook verloren in de Premier League. De Londenaren gingen nipt ten onder bij stadgenoot West Ham United.

Het winnende doelpunt voor West Ham United viel in de 72e minuut. Michail Antonio tikte binnen uit een hoekschop van Aaron Cresswell, waarna er niet meer gescoord werd in het Olympisch Stadion in Londen.

De nederlaag in de Premier League is een nieuwe domper voor Tottenham Hotspur, waar Steven Bergwijn in de blessuretijd inviel. Donderdag verloor de ploeg van trainer Nuno met 1-0 van Vitesse in de groepsfase van de Conference League.

Tottenham zakt door het verlies bij West Ham United naar de zesde plaats in de Premier League. De 'Spurs' hebben vijftien punten uit negen duels en staat daarmee zeven punten achter op koploper Chelsea.

Leicester City heeft na een belabberde competitiestart de weg naar boven gevonden. De ploeg van trainer Brendan Rodgers won met 1-2 bij Brentford. Youri Tielemans en James Maddison scoorden voor de landskampioen van 2016, die nu negende staat op de ranglijst en al vier competitieduels op rij ongeslagen is.

In de Premier League staat zondag nog één wedstrijd op het programma. Manchester United ontvangt om 17.30 uur aartsrivaal Liverpool.

