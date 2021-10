Liverpool heeft Manchester United zondag een pijnlijke nederlaag bezorgd in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp haalde in de topper op Old Trafford met 0-5 uit tegen de aartsrivaal. Tottenham Hotspur verloor met 1-0 bij West Ham United.

Liverpool stond al na dertien minuten met 0-2 voor bij Manchester United dankzij doelpunten van Naby Keïta en Diogo Jota. Keïta opende in de vijfde minuut de score door op aangeven van Mohamed Salah simpel binnen te tikken.

Acht minuten later zorgde Jota al voor de tweede treffer van 'The Reds', waar Virgil van Dijk de hele wedstrijd meedeed. De Portugees gleed een strakke voorzet van Trent Alexander-Arnold binnen na geklungel in de verdediging van United.

Nog voor rust breidde Salah de voorsprong van Liverpool met twee goals uit naar 0-4. Hierdoor keek United halverwege voor het eerst tegen zo'n grote achterstand aan in de Premier League. Salah maakte in de 38e minuut op aangeven van Keïta zijn eerste goal en was diep in blessuretijd opnieuw trefzeker met een schuiver in de rechterhoek.

De gemoederen liepen hoog op na een gefrustreerde actie van Cristiano Ronaldo. Foto: EPA

Ronaldo raakt gefrustreerd en krijgt geel

Kort voor de 0-4 kon Cristiano Ronaldo zijn frustraties niet verbergen. De aanvaller van United schoot de bal tot twee keer toe tegen de al liggende Curtis Jones aan. Die actie werd bestraft met een gele kaart.

Salah kwam vijf minuten na rust opnieuw tot scoren na een schitterende pass van Jordan Henderson en voltooide daarmee zijn hattrick. Kort daarna dacht Ronaldo de eer te redden voor United, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd omdat hij net buitenspel stond.

Na een uur moest United bovendien met tien man verder door een rode kaart voor Paul Pogba vanwege een stevige charge op Keïta, die per brancard van het veld werd gedragen. In het vervolg van de wedstrijd leek Liverpool vrede te hebben met de stand en raakte invaller Edinson Cavani nog de lat namens United, waar Donny van de Beek op de bank bleef.

Door de overwinning staat Liverpool tweede op één punt van koploper Chelsea, dat zaterdag met 7-0 uithaalde tegen Norwich City. Manchester United behaalde in de laatste vier competitieduels slechts één punt, waardoor de positie van manager Ole Gunnar Solskjaer wankelt. United bezet nu de zevende plek.

Ole Gunnar Solskjaer moet vrezen voor zijn positie na de stevige nederlaag tegen Liverpool. Foto: AP

Tottenham na afgang tegen Vitesse opnieuw onderuit

Tottenham Hotspur verloor drie dagen na de afgang tegen Vitesse in de Conference League ook in de Premier League. De Londenaren gingen nipt ten onder bij stadgenoot West Ham United. Het winnende doelpunt voor West Ham United viel in de 72e minuut. Michail Antonio tikte binnen uit een hoekschop van Aaron Cresswell, waarna er niet meer gescoord werd in het Olympisch Stadion in Londen.

De nederlaag in de Premier League is een nieuwe domper voor Tottenham Hotspur, waar Steven Bergwijn in de blessuretijd inviel. Donderdag verloor de ploeg van trainer Nuno met 1-0 van Vitesse in de groepsfase van de Conference League.

Tottenham zakt door het verlies bij West Ham United naar de zesde plaats in de Premier League. De 'Spurs' hebben vijftien punten uit negen duels en staat daarmee zeven punten achter op koploper Chelsea.

Leicester City heeft na een belabberde competitiestart de weg naar boven gevonden. De ploeg van trainer Brendan Rodgers won met 1-2 bij Brentford. Youri Tielemans en James Maddison scoorden voor de landskampioen van 2016, die nu negende staat op de ranglijst en al vier competitieduels op rij ongeslagen is.

Teleurstelling bij Tottenham Hotspur. Foto: Getty Images

