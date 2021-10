Vitesse heeft de stunt tegen Tottenham Hotspur in de Conference League geen goed vervolg kunnen geven. De Arnhemmers verloren zondag in de Eredivisie door een late penalty in het GelreDome met 1-2 van Go Ahead Eagles.

Vitesse kwam na drie minuten nog wel op voorsprong uit een strafschop. De bal ging op de stip vanwege hands van Go Ahead-middenvelder Jay Idzes, waarna Loïs Openda raak schoot vanaf 11 meter.

Vroeg in de tweede helft was Oussama Darfalou dicht bij de 2-0 voor Vitesse, maar zijn inzet belandde op de paal. Aan de andere kant was het kort daarna wel raak. Iñigo Córdoba zorgde op aangeven van Luuk Brouwers voor de gelijkmaker.

De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in blessuretijd kreeg Go Ahead een penalty vanwege een overtreding van Vitesse-doelman Markus Schubert op Bas Kuipers. Brouwers benutte de strafschop en bezorgde zijn ploeg zo de winst.

Vitesse, dat afgelopen donderdag nog met 1-0 van Tottenham won, liet zo al voor de vierde keer in vijf thuiswedstrijden in dit Eredivisie-seizoen punten liggen. Door de nederlaag blijft de ploeg van coach Thomas Letsch met zestien punten zesde.

Go Ahead boekte bij Vitesse de eerste uitzege van het seizoen. De Deventenaren klimmen met dertien punten naar een plek in de subtop.

Go Ahead Eagles viert de winnende treffer van Luuk Brouwers. Go Ahead Eagles viert de winnende treffer van Luuk Brouwers. Foto: Pro Shots

