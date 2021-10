Feyenoord heeft zondag na twee duels zonder overwinning weer gewonnen in de Eredivisie. Dankzij een zondagsschot van Tyrell Malacia boekten de Rotterdammers een zwaarbevochten zege op SC Cambuur: 2-3.

SC Cambuur was halverwege de eerste helft brutaal op voorsprong gekomen via David Sambissa, maar binnen twee minuten stond het alweer gelijk in Leeuwarden door een treffer van Bryan Linssen. Fredrik Aursnes maakte op slag van rust de 1-2 voor de bezoekers.

De thuisploeg kwam in de 50e minuut opnieuw op gelijke hoogte door het tweede doelpunt van de middag van Sambissa. Toch ging Feyenoord met de driepunter aan de haal in het Cambuur Stadion door de prachtgoal van Malacia.

Door de eerste overwinning in drie wedstrijden stijgt Feyenoord naar de vierde plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot, die vorige week gelijkspeelde tegen RKC (2-2) en daarvoor verloor bij Vitesse (2-1), heeft negentien punten, drie minder dan koploper Ajax. De Amsterdammers spelen later op de dag nog de topper tegen PSV.

SC Cambuur zakt door de derde nederlaag op rij verder op de ranglijst. De Friezen, die afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2016 promoveerden naar de Eredivisie, staan met twaalf punten uit tien duels op de elfde plaats.

Tyrell Malacia bezorgde Feyenoord de zege met het fraaie afstandsschot na rust.

Spektakelstuk voor rust

SC Cambuur en Feyenoord maakten er een spektakelstuk van in de openingsfase in Leeuwarden, waarbij vooral de thuisploeg verrassend sterk voor de dag kwam. Na vier minuten spelen voorkwam Feyenoord-doelman Justin Bijlow de openingstreffer bij een kopbal van Tom Boere.

Na 23 minuten spelen was het wel raak voor Cambuur. Na een fraai uitgevoerde counter werkte rechtsbuiten Sambissa, die vorige week nog opgesteld stond als linksachter, fraai af. Bijlow was dit keer kansloos: 1-0.

Feyenoord, waar Alireza Jahanbakhsh gepasseerd was, kwam binnen twee minuten alweer op gelijke hoogte. Marcus Pedersen gaf een panklare voorzet richting Linssen, die voor zijn mandekker kroop en Cambuur-doelman Sonny Stevens kansloos liet met zijn kopbal.

Nog voor rust ging Feyenoord licht tegen de verhouding aan de leiding in Leeuwarden. Na goed voorbereidend werk van clubtopscorer Guus Til schoot Aursnes zijn eerste doelpunt in Rotterdamse dienst binnen.

De twee doelpunten van David Sambissa mochten Cambuur niet baten.

Malacia schiet Feyenoord naar zege

Ook na de onderbreking was het geen moment saai bij SC Cambuur-Feyenoord. Binnen vijf minuten viel dan ook een doelpunt en het was Cambuur dat de stand in evenwicht bracht. Jamie Jacobs vond de vrijstaande Sambissa en de Gabonees passeerde Bijlow voor de tweede keer op de middag.

Na de gelijkmaker was Feyenoord de kluts kwijt en kwam Cambuur bijna voor de tweede keer op voorsprong. Tom Boere kopte echter in kansrijke positie naast, waardoor Feyenoord niet voor de eerste keer in Leeuwarden opgelucht kon ademhalen.

Dankzij het fraaie afstandsschot van Malacia ging Feyenoord alsnog met de overwinning aan de haal. De linksachter kreeg in de 58e minuut alle ruimte om uit te halen en deed dat bijzonder fraai vanaf de rand van het strafschopgebied, waarna Feyenoord eenvoudig standhield en na een maand weer drie punten kon bijschrijven op de ranglijst.

De spelers van Feyenoord waren door het dolle heen na de overwinning in Leeuwarden.

