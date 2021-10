PSV begint zondag met Carlos Vinícius en Bruma in de basis aan de Eredivisie-topper tegen Ajax. De Amsterdamse club speelt in de Johan Cruijff ArenA in dezelfde opstelling als dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangaré; Götze, Bruma; Zahavi, Vinícius.

Bruma en Vinícius zijn de vervangers van Cody Gakpo en Noni Madueke, die donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco geblesseerd raakten. Yorbe Vertessen, die ook werd gezien als aanvallende optie in de basis, zit op de bank.

Ten opzichte van het duel met Monaco keert Ibrahim Sangaré terug. De Ivoriaan was geschorst voor de wedstrijd tegen de club uit de Ligue 1. Olivier Boscagli zakt door de terugkeer van Sangaré een linie en dat gaat ten koste van Armando Obispo.

Bij Ajax staat Steven Berghuis, die uitblonk tegen Dortmund, weer centraal op het middenveld. Davy Klaassen blijft daardoor bankzitter.

Topper staat onder leiding van Gözübüyük

De 131e editie van Ajax tegen PSV begint zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

De topper is een wedstrijd tussen de nummer één en twee van de Eredivisie, met een verschil van een punt in het voordeel van de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Eerder dit seizoen won PSV in de ArenA met 0-4 de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De laatste keer dat PSV in Eredivisie-verband de sterkste was in Amsterdam was in oktober 2015 (1-2).