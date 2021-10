Peter Bosz heeft zondag met Olympique Lyon een zeker lijkende overwinning in de Ligue 1 volledig uit handen gegeven. OGC Nice knokte zich in de laatste tien minuten van een 0-2-achterstand terug en won met 3-2. Marten de Roon en Teun Koopmeiners gaven met Atalanta een overwinning uit handen tegen Udinese: 1-1.

Karl Toko Ekambi opende in de 35e minuut de score namens Lyon. Doelman Walter Benítez wist zijn eerste poging nog te keren, maar de Kameroener was snel genoeg om de rebound binnen te schieten in de Allianz Riviera.

Houssem Aouar maakte er in de 68e minuut 0-2 van, maar in de laatste tien minuten ging het toch nog helemaal mis voor de bezoekers. Youcef Atal maakte het weer spannend door in de 81e minuut de aansluitingstreffer te maken en Lyon kwam vijf minuten voor tijd met tien man te staan door een directe rode kaart voor Tino Kadewere vanwege een grove charge met twee benen.

Daarna ging het van kwaad tot erger voor Lyon. Nice kwam in de 89e minuut door een benutte strafschop van Andy Delort op gelijke hoogte en in blessuretijd bezorgde Evann Guessand de thuisploeg zelfs nog de zege.

Lyon, dat donderdag in de Europa League nog een zwaarbevochten 3-4-zege op Sparta Praag boekte, verloor op 19 september bij Paris Saint-Germain voor het laatst. Calvin Stengs ontbrak in de selectie van Nice, waar Pablo Rosario in de 67e minuut inviel.

In de Serie A gaf Atalanta net als Lyon een zege uit handen. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini incasseerde in de 94e minuut de gelijkmaker van Beto. Marten de Roon deed negentig minuten mee bij Atalanta en Teun Koopmeiners maakte in de 74e minuut als invaller zijn opwachting.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Ligue 1