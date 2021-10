De Britse politie is een onderzoek gestart vanwege het tonen van een anti-Saoedisch spandoek bij de Premier League-wedstrijd tussen thuisploeg Newcastle United en Crystal Palace.

Supporters van de bezoekende club toonden zaterdag een doek, met daarop een bloederig tafereel, dat kritiek uitte op de schendingen van mensenrechten in Saoedi-Arabië. Newcastle kwam onlangs in handen van een Saoedisch consortium.

Op het spandoek bij de wedstrijd stond een man in Arabische kleding met een bloederig zwaard in zijn handen afgebeeld. De woorden terrorisme, onthoofdingen, moord en censuur en vervolging waren te lezen en met een vinkje gemarkeerd.

Het geheel is getiteld 'Premier League Owners Test'. In een verklaring bekritiseerden supporters de goedgekeurde overname met de claim dat deze de "zielloze agenda van de liga" onthult, die alleen maar op winst is gericht. Supporters van andere clubs uitten eerder al felle kritiek na de overname van Newcastle United.

De politie gaf aan te zijn ingelicht over een "aanstootgevend spandoek". Beschuldigingen van racistisch misbruik zullen zeer serieus worden genomen en er wordt momenteel onderzoek naar gedaan, schreef de Metropolitan Police op Twitter.

De overname van Newcastle werd eerder deze maand afgerond. De Premier League besloot in te stemmen met de deal nadat het "juridisch bindende garanties" had gekregen dat de staat Saudi-Arabië geen zeggenschap zou krijgen bij de club. De nieuwe eigenaren, die 80 procent van de benodigde 354 miljoen euro inbrachten, worden beschouwd als onafhankelijk van Saoedi-Arabië.